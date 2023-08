Bombola del gas esplode e sventra edificio a Soldano: 2 feriti, una persona sotto le macerie Una esplosione si è verificata oggi a Soldano, paese dell’entroterra di Bordighera (Imperia), sventrando una palazzina: due feriti, una terza persona sarebbe sotto alle macerie. Sul posto i vigili del fuoco.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Paura a Soldano, paese dell'entroterra di Bordighera, (Imperia), dove oggi, domenica 27 agosto, intorno a mezzogiorno, una esplosione, probabilmente dovuta ad una bombola di gas, ha sventrato una palazzina: almeno due persone sono rimaste lievemente ferite ma secondo le prime informazioni una terza potrebbe essere rimasta intrappolata sotto alle macerie.

Sul posto personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. Uno dei feriti sarebbe in gravi condizioni e il 118 ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto urgente in un centro specialistico. La prognosi è riservata.

Al momento sono almeno una decina le persone che sono state evacuate per motivi di sicurezza. Tutto l’isolato al momento è considerato pericolante e le strade circostanti sono state chiuse al traffico per permettere le operazioni di bonifica. Indagini in corso sulle cause, anche se al momento sembra che quella più plausibile sia proprio legata alla bombola di gas.

