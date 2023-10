Bomba d’acqua su Follonica con strade allagate e sottopassi sommersi, il Comune: “Non uscite” Le strade, i sottopassi e il lungomare di Follonica sono stati allagati da un violento nubifragio che si è abbattuto nelle ultime ore sul comune toscano. Per tamponare i danni e svuotare le zone dall’acqua sono intervenuti i vigili del fuoco. La Protezione civile ha emesso un codice arancione per temporali forti anche per la giornata di domani, giovedì 19 ottobre.

A cura di Eleonora Panseri

Una violenta bomba d'acqua si è abbattuta nelle ultime ore su Follonica, in provincia di Grosseto. Le fortissime piogge che hanno iniziato a cadere a partire dal primo pomeriggio di mercoledì 18 ottobre hanno velocemente allagato le strade e i sottopassi della cittadina, causando non poche difficoltà ad automobilisti e cittadini.

Anche il lungomare e la periferia della città sono state invase dall'acqua. I vigili del fuoco sono al lavoro per tamponare i danni e svuotare dall’acqua le zona colpite.

Il lungomare di Follonica allagato

I vigili del fuoco stanno operando con una squadra del distaccamento di Follonica, una di Grosseto e quattro soccorritori acquatici. Il Comune di Follonica ha disposto la chiusura dei sottopassi per evitare gravi incidenti ed è stato interrotto il servizio di scuolabus, impossibilitato nell'effettuare il servizio.

Un'auto è stata sommersa dall'acqua dentro al sottopasso di via Ugo Bassi ma, al momento, non si registrano feriti. "Si raccomanda estrema attenzione a tutte e tutti. Non uscite", si legge in un post diffuso sui social.

Il Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di oggi aveva disposto su Emilia Romagna, Liguria e Toscana un'allerta meteo gialla. Ora la sala operativa regionale della Protezione civile ha emesso un codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

Partirà dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 18 ottobre, e si protrarrà fino alle ore 14 di domani, giovedì 19, interessando la Toscana nord-occidentale, sia costa che aree interne, e il Valdarno inferiore.

Allerta gialla domani invece per Valdarno superiore, Casentino, Mugello, Romagna toscana, Val Bisenzio, alto Ombrone grossetano e parte della Costa etrusca. Lo riporta un bollettino pubblicato dal governatore Eugenio Giani.

"Interventi in corso del sistema di Protezione Civile nella zona di Follonica colpita da un violento temporale dove sono caduti oltre 120 mm in poco tempo, alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassi. Si raccomanda massima prudenza", si legge in un altro post pubblicato su Facebook da Giani.