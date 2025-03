video suggerito

Bologna, Orna Moni scomparsa a San Giorgio di Piano: ha 21 anni. "Potrebbe essere in grave pericolo" L'Associazione Penelope Emilia Romagna ha dato notizia della scomparsa della 21enne Orna Mori a San Giorgio di Piano. Alta circa 1,60 m, non parla italiano e al momento della sparizione non aveva con sé né documenti né denaro, né cellulare.

A cura di Biagio Chiariello

Orna Moni

L'Associazione Penelope Emilia Romagna sta cercando Orna Moni, una giovane di 21 anni originaria del Bangladesh, scomparsa da San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna. La segnalazione è stata data ieri, giovedì 13 marzo 2025.

La ragazza, alta circa 1,60 m, non parla italiano e al momento della scomparsa non aveva con sé né documenti né denaro, né cellulare. Indossava una felpa, leggings neri e scarpe da ginnastica bianche. La sua scomparsa è particolarmente preoccupante "perché potrebbe essere in grande pericolo" scrive l'associazione sul proprio profilo Facebook.

L'ente chiede l'aiuto di chiunque possa avere informazioni sulla sua possibile ubicazione di Orna Moni. Ogni segnalazione può essere utile per ritrovarla e riportarla in sicurezza. Se avvistate una donna che corrisponde alla descrizione, l'invito è a chiamare immediatamente il numero di emergenza 112. In alternativa, è possibile contattare direttamente l'associazione attraverso i suoi canali social per qualsiasi segnalazione, anche se si tratta di informazioni che potrebbero sembrare marginali.

L'Associazione Penelope Emilia Romagna, che da anni si occupa delle persone scomparse, è a disposizione di tutti coloro che vogliono contribuire alla ricerca, ricordando che ogni piccola informazione potrebbe essere determinante per risolvere questo caso. La scomparsa di Orna Moni è un fatto che preoccupa profondamente la sua famiglia e la comunità, e l'associazione fa appello alla solidarietà di tutti per aiutare a riportarla a casa sana e salva.