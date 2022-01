Bollettino Covid Italia, oggi 137.147 contagi e 377 morti per Coronavirus: i dati di sabato 29 gennaio Sono 137.147 i casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo quanto emerge dal bollettino di oggi sabato 29 gennaio. Altre 377 vittime. Tasso di positività al 13,7% (+0,0%).

A cura di Susanna Picone

Sono 137.147 i casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano stati accertati 143.898 positivi. Il ministero della Salute ha diffuso il bollettino Covid di oggi, sabato 29 gennaio. Si contano 377 vittime in più rispetto a ieri che portano il totale da inizio pandemia a 145.914. Le infezioni da inizio pandemia salgono a 10.821.375. Nell'ultima giornata sono stati effettuati 999.490 tamponi tra antigenici e molecolari. Il tasso di positività è al 13,7% (+0,0%). Il numero degli attualmente positivi è pari a 2.664.648 (-4.180), i guariti 8.010.813 (+141.230).

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 10.821.375 in tutto i contagi registrati in Italia nella giornata odierna. Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno e la suddivisione dei casi rilevati Regione per Regione:

Lombardia: +18.555

Veneto: +15.631

Campania: +11.020

Emilia Romagna: +15.023

Piemonte: +9.568

Lazio: +12.201

Toscana: +9.713

Sicilia: +7.369

Puglia: +11.055

Liguria: +4.632

Friuli-Venezia Giulia: +4.193

Marche: +5.111

Abruzzo: +3.087

Calabria: +1.584

Umbria: +1.807

P.A Bolzano: +2.017

Sardegna: +1.146

P.A Trento: +1.648

Basilicata: +1.149

Molise: +364

Valle d'Aosta: +290

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati eseguiti 999.490 tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività al 13,7% (+0,0%).

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

In calo ancora i numeri negli ospedali: oggi si registrano meno 42 terapie intensive e meno 160 ricoveri.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo i report sulla campagna vaccinale in Italia sono state somministrate finora 126.998.074 dosi di vaccino. Ad aver completato il ciclo composto dalle prime due inoculazioni o a aver ricevuto il vaccino monodose sono 47.285.039 persone pari all'87,55 % della popolazione over 12. Altre 32.486.072 persone hanno ricevuto la terza dose mentre i bambini che hanno ottenuto la prima inoculazione sono 1.126.850, pari al 30,82 % della popolazione 5-11 anni.