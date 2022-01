Covid Lazio, il bollettino di oggi 29 gennaio: 12.201 nuovi casi e 14 morti, 6.386 contagi a Roma Il bollettino Covid della Regione Lazio della giornata di oggi, sabato 29 gennaio 2022: sono 12.201 i nuovi positivi, di cui 6.386 a Roma, mentre i morti registrati sono 14.

A cura di Beatrice Tominic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella giornata di oggi, sabato 29 gennaio 2022, all'interno della regione Lazio si contano 12.201 pazienti positivi all'infezione di coronavirus, 462 in meno rispetto alla giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 101.888 tamponi totali, di cui 24.016 molecolari e 77.872 antigenici: il rapporto fra il numero dei pazienti positivi e il numero dei tamponi è di 11,9%. Come comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, oggi il numero dei morti è di 14 persone, 14 in meno rispetto alla giornata di ieri, 28 gennaio, mentre le persone guarite sono 10.148. Nella città di Roma, infine, oggi si contano 6.386 pazienti positivi al Covid19, mentre nelle province del Lazio le persone infette sono 3027.

Ricoveri e terapie intensive nella regione Lazio: i dati ospedalieri

Nella giornata di oggi, negli ospedali della regione Lazio sono ricoverati 2122 pazienti nei reparti ordinari e 204 nelle terapie intensive, mentre 286928 sono le persone in isolamento domiciliare. Nel corso della pandemia, all'interno della regione, sono stati esaminati complessivamente 864210 casi di coronavirus: i pazienti guariti dall'infezione di covid sono in totale 565169, mentre le persone morte sono 9787: attualmente i pazienti positivi sono 289254.

I nuovi casi di Covid 19 a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 2.273 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.439 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.674 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 324 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.085 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.379 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi casi di coronavirus nelle province della regione Lazio

Asl di Frosinone: sono 942 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.243 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 275 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 567 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Due anni dal ricovero della coppia di coniugi cinesi

Nella mattinata di oggi, sabato 29 gennaio, nell'istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani è stato celebrato il secondo anniversario dal ricovero della coppia di coniugi cinesi provenienti da Wuhan, le prime due persone contagiate dal coronavirus in Italia. I due, marito e moglie di 67 e 66 anni, sono partiti per l'Italia per un viaggio nelle città d'arte, ma ad appena un giorno dall'arrivo nella capitale, hanno avvertito i sintomi tipici del coronavirus e sono risultati positivi al coronavirus. "Siamo stati fortunati e ringraziamo l'Italia", dicono oggi.

D'Amato: "A primavera niente mascherine all'aperto"

In occasione della celebrazione per i due anni dai primi pazienti ricoverati per coronavirus all'ospedale Spallanzani, l'assessore alla Salute della regione Lazio, Alessio D'Amato si è definito ottimista riguardo all'arrivo della bella stagione: "Nel Lazio a primavera toglieremo l'obbligo delle mascherine all'aperto"