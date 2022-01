Due anni dal ricovero dei coniugi cinesi allo Spallanzani per Covid: “Ci sentiamo fortunati” Nella mattinata di oggi si è celebrato il secondo anniversario dal ricovero della coppia di coniugi cinesi, i primi due casi di covid 19 accertati in Italia. “Ci sentiamo fortunati e mandiamo un ringraziamento all’Italia”, hanno fatto sapere in un messaggio inviato dal loro Paese.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, sabato 29 gennaio, si è tenuta allo Spallanzani la cerimonia per il secondo anniversario dal ricovero dei due primi pazienti positivi all'infezione di covid 19 in Italia, la coppia di coniugi cinesi. Alla cerimonia, svolta proprio presso la fontana dell'Istituto nazionale di Malattie Infettive Spallanzani, hanno preso parte anche l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato e il direttore sanitario dello stesso Spallanzani, Francesco Vaia.

Nel corso della celebrazione è stato letto un messaggio inviato proprio dai primi due pazienti ricoverati nell'ospedale romano per aver contratto il coronavirus che hanno ringraziato il nostro Paese per il soccorso e le cure: "Ci sentiamo fortunati. Mandiamo un ringraziamento all'Italia, che ci ha accolto e curato, anche nostra figlia ha trovato in quei giorni una casa ospitale – hanno fatto sapere i due coniugi – Noi siamo stati l'inizio di questa storia, di cui speriamo si possa scrivere presto la fine." A leggere il loro messaggio è stato il dottor Emanuele Nicastri, il direttore della divisione dello Spallanzati in cui la coppia è stata curata.

La coppia di coniugi cinesi ricoverata a Roma

Esattamente 2 anni fa, nella serata del 29 gennaio del 2020, una turista cinese arrivata da poche ore in Italia, si è sentita male e ha allertato il 118. Il personale medico che l'ha soccorsa ha immediatamente attivato tutte le procedure e ha trasportato la donna all'istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Fin da subito si è pensato ad un sospetto caso di Covid 19: in poco tempo sia la turista che suo marito, due cittadini cinesi di 67 e 66 anni, giunti in Italia per un viaggio nelle città d'arte dalla provincia di Wuhan, sono risultati positivi al covid 19. Da quel momento il coronavirus è entrato nel nostro Paese: non sapevamo ancora che anche la nostravita sarebbe radicalmente cambiata.