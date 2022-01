Bollettino Covid Italia, oggi 143.898 contagi e 378 morti per Coronavirus: i dati di venerdì 28 gennaio Sono 143.898 i casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo quanto emerge dal bollettino di oggi venerdì 28 gennaio. Tasso di positività al 13,7% (-1,3%). Si contano 378 vittime.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 143.898 i casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano stati accertati 155.697 contagi. Il bollettino di oggi, venerdì 28 gennaio, è stato appena diffuso dal ministero della Salute. Si contano, rispetto a ieri, 378 vittime in più che portano il totale da inizio pandemia a 145.537. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria le infezioni invece sono state 10.683.948. Sono stati effettuati 1.051.288 tamponi tra antigenici e molecolari. Il tasso di positività è al 13,7% (-1,3%). Il numero degli attualmente positivi è pari a 2.668.828 (-37.625), i guariti 7.869.583 (+181.594).

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 10.683.948 in tutto i contagi registrati in Italia nella giornata odierna. Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno e la suddivisione dei casi rilevati Regione per Regione:

Lombardia: +21.329

Veneto: +16.518

Campania: +11.319

Emilia Romagna: +16.142

Piemonte: +10.979

Lazio: +12.663

Toscana: +10.528

Sicilia: +7.100

Puglia: +7.855

Liguria: +4.668

Friuli-Venezia Giulia: +5.403

Marche: +4.890

Abruzzo: +3.102

Calabria: +1.508

Umbria: +1.936

P.A Bolzano: +2.241

Sardegna: +1.331

P.A Trento: +1.586

Basilicata: + 1.154

Molise: +392

Valle d'Aosta: +344

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati eseguiti 1.051.288 tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività al 13,7% (-1,3%).

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

Per quanto riguarda i pazienti positivi ricoverati in ospedale per Covid-19 si registra un calo sia in terapia intensiva che negli altri reparti rispetto a ieri: -15 terapie intensive, -57 ricoveri.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo i report sulla campagna vaccinale in Italia sono state somministrate finora 126.038.452 dosi di vaccino. Ad aver completato il ciclo composto dalle prime due inoculazioni o ad aver ricevuto il vaccino monodose sono 47.170.491 persone pari all'87,34% della popolazione over 12. Altre 31.803.978 persone hanno ricevuto la terza dose mentre i bambini che hanno ottenuto la prima inoculazione sono 1.095.190, pari al 29,96% della popolazione 5-11 anni.