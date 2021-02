Secondo il bollettino di oggi, sabato 27 febbraio, appena reso noto dalla Protezione civile, sono 18.916 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri ne erano stati diagnosticati 20.499). I test effettuati, tra antigenici e molecolari, sono stati 323.047. Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus i contagi nel nostro Paese sono 2.907.825. Nell’ultima giornata sono stati registrati 280 decessi per Covid (ieri erano 253), per un totale di 97.507 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti diventano 2.398.352 (+11.320). I casi attualmente positivi sono 411.966 (+7.302). La Regione che fa registrare il più alto numero di infezioni su base giornaliera è la Lombardia, seguita dall'Emilia Romagna. Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate finora sono state 4.156.382, mentre a ricevere entrambe le dosi ed essere quindi completamente vaccinati sono state 1.386.406 persone.

Sono in totale 2.907.825 i casi di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi regione per regione nelle ultime 24 ore:

Lombardia: +4.191

Veneto: +1.285

Piemonte: +1.188

Campania: +2.215

Emilia Romagna: +2.542

Lazio: +1.347

Toscana: +1.126

Sicilia: +518

Puglia: +1.123

Liguria: +351

Friuli Venezia Giulia: +327

Marche: +798

Abruzzo: +355

Sardegna: +87

P.A. Bolzano: +371

Umbria: +230

Calabria: +187

P.A. Trento: +341

Basilicata: +131

Molise: +63

Valle d'Aosta: +10

Tamponi e tasso di positività

I tamponi totali effettuati in Italia, sommando i molecolari e gli antigenici, sono stati 323.047, contro i 235.404 di ieri. Il tasso positività è dunque al 5,9% (-2,8%).

Ricoveri e terapie intensive

Aumentano i dati relativi ai posti letto occupati nei reparti Covid ordinari: sono in totale 18.371 i ricoverati (+80 rispetto a ieri). I posti letto occupati in terapia intensiva sono invece 22 in più nelle ultime 24 ore, portando il totale dei malati in Ti a 2.216. I nuovi ingressi in reparto sono stati 163.