Boeing 737 perde i contatti radio mentre è in volo, decollano in soccorso due caccia dell’Aeronautica Due caccia si sono alzati in volo oggi pomeriggio dalla base aerea di Gioia del Colle per raggiungere un aereo di linea di cui si era perso il segnale radio poco prima.

A cura di Chiara Ammendola

Due Eurofighter dell’Aeronautica Militare sono decollati dalla base aerea di Gioia del Colle, in provincia di Bari, per tentare di intercettare un aereo di cui si erano perse le tracce sui radar poco prima. Il Boeing 737 decollato questo pomeriggio da Suceava, in Romania, e diretto all'aeroporto di Roma Ciampino ha infatti perso momentaneamente i contatti radio con gli enti nazionali del traffico aereo civile.

A quel punto è stato lanciato l'ordine di decollo immediato dei due caccia dal Caoc (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente Nato responsabile dell’area, in coordinamento con il Comando Operazioni Aerospaziali (Coa) di Poggio Renatico e gli enti della Forza Armata deputati alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale e Nato.

Per fortuna poco prima che la coppia di Eurofighter raggiungesse il Boeing 737, il velivolo diretto a Roma è riuscito a ripristinare le comunicazioni radio, ma è stata comunque portata a termine la prevista procedura di “visual identification” (Vid) da parte dei due caccia. Terminata la quale i due velivoli sono potuti tornare a Gioia del Colle, per riprendere il turno di prontezza a terra per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale.