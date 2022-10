Bimbo va a scuola con lividi sul volto, maestra chiama la polizia: “I miei genitori mi maltrattano” La procura di Firenze sta indagando sul caso del bambino di 8 anni segnalato da un maestra dopo che è andato a scuola col volto tumefatto. Il piccolo ha raccontato di essere stato maltrattato dai genitori.

A cura di Chiara Ammendola

Sono indagati per maltrattamenti i genitori del bambino di 8 anni che si è presentato a scuola con il volto pieno di lividi e graffi scatenando così i sospetti della maestra che si è immediatamente attivata per cercare di capire cosa fosse successo. È accaduto a Firenze dove la Procura per i minori, dopo la denuncia della polizia, ha iscritto nel registro degli indagati i genitori del piccolo.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini tutto è iniziato quando mercoledì scorso la maestra ha accolto in classe, nella scuola elementare di via Taro, uno dei suoi alunni che però presentava strani segni sul volto: il piccolo aveva lividi ed escoriazioni che hanno insospettito la maestra che ha così deciso di chiedergli come se li fosse procurati. In un primo momento il piccolo non ha voluto raccontare l'accaduto alla maestra, ma poi ha deciso di confidarsi con lei spiegando che quel volto tumefatto era conseguenza dei maltrattamenti ricevuti a casa da parte dei genitori.

A quel punto la maestra ha contattato la polizia che è intervenuta sul posto raccogliendo la testimonianza della maestra. Poco dopo sono giunti anche i soccorritori del 118 che dopo aver visitato il piccolo sul posto lo hanno portato in ospedale per sottoporlo ai controlli del caso. Del caso è stata informata anche la Procura minorile a Firenze che ha aperto un fascicolo per maltrattamenti in famiglia e lesioni a carico dei genitori del piccolo

Il procuratore Giuseppe Nicolosi ha attivato immediatamente il codice rosso (le legge sulle violenze domestiche e contro le donne) per capire che cosa sia successo al bambino.