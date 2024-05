video suggerito

Bimbo di 5 mesi ucciso dal pitbull in Piemonte: "La nonna urlava aiuto, erano coperti di sangue" Il racconto drammatico della vicina di casa del bimbo di 5 mesi ucciso dal pitbull di famiglia mentre era in braccio alla nonna a Palazzolo Vercellese: "La scena era davvero agghiacciante. La donna a terra che cercava di proteggere il nipote dal cane che continuava a tentare di aggredirli".

A cura di Ida Artiaco

"All'improvviso abbiamo sentito la donna urlare: aiuto, aiuto, il bambino, salvate il bambino. Quando abbiamo guardato oltre il portone ci siamo trovati davanti ad una scena devastante: la donna a terra che cercava di proteggere il nipote dal cane che continuava a tentare di aggredirli. Erano coperti di sangue".

È questo il drammatico di Katia De Andreis, infermiera e vicina di casa del bimbo di 5 mesi, morto dopo essere stato aggredito venerdì sera a Palazzolo Vercellese dal pitbull di famiglia mentre era nel cortile di casa in braccio alla nonna, a cui i genitori l'avevano lasciato in custodia mentre erano a fare la spesa. La donna, parlando al Corriere della Sera, ha ricordato gli attimi immediatamente successivi all'attacco del cane, quando lei e un altro vicino, Hassan, sono dovuti intervenire per allontanare l'animale, anche se era già tardi.

"Siamo riusciti ad entrare, prendere una scopa, allontanare il cane. Ha preso il bambino e l'ha portato fuori. Era ancora vivo, ma le ferite erano troppo gravi. Intanto io ho avvertito il 112. La scena era davvero agghiacciante. Gli altri due cani erano sul balcone, altrimenti sarebbero intervenuti anche loro e chi lo sa che cosa sarebbe successo anche alla donna", ha aggiunto.

Intanto continuano le indagini da parte degli inquirenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Non è stata ancora fissata la data dell'autopsia disposta sul corpo del piccolo. L'esame autoptico è stato richiesto dal magistrato, il sostituto procuratore Michele Paternò, a cui è stato affidato il fascicolo aperto dalla Procura di Vercelli. L'obiettivo dell'indagine è verificare eventuali negligenze o omesso controllo dell'animale. Solo dopo l'autopsia saranno fissati i funerali, in occasione dei quali molto probabilmente il Comune di Palazzolo dichiarerà il lutto cittadino. Il pitbull, che ha 7 anni, è stato intanto sequestrato e affidato ad un canile per verificare un’eventuale indole pericolosa.