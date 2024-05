Bimbo di 5 mesi ucciso dal pitbull dei genitori a Vercelli: azzannato mentre era in braccio alla nonna

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Dramma nella serata di ieri, venerdì 17 maggio, nella provincia di Vercelli. Un bambino di cinque mesi è morto dopo essere stato azzannato dal cane di proprietà dei genitori a Palazzolo Vercellese. A dare l'allarme sarebbero stati gli stessi genitori del piccolo, una coppia trasferita da poco in paese.

Stando ai primi accertamenti, quando il cane ha aggredito il bambino il piccolo era in braccio alla nonna che stava passeggiando in giardino. Inutili purtroppo i soccorsi: sul posto è intervenuto rapidamente anche l’elisoccorso, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare.

Stando a quanto emerso, i genitori del bambino al momento della tragedia non erano in casa – erano usciti per fare la spesa lasciando il figlio con la nonna -, ma sono stati loro a portare il bimbo in fin di vita direttamente all'elisoccorso che era atterrato nel campo sportivo del paese.

Sulla drammatica vicenda sono ora in corso le indagini dei carabinieri di Vercelli. Il cane, che a quanto pare mai era apparso aggressivo, è stato sequestrato dai militari dell'Arma forestale in attesa degli accertamenti.

Articolo in aggiornamento