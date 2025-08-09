Bimbo di 4 anni ricoverato in ospedale, ipotesi colpo di calore. I genitori: “Era in auto privo di sensi”

Un bambino di 4 anni, figlio di una coppia di turisti in vacanza a Olmedo, vicino ad Alghero, è stato ricoverato in Rianimazione al Santissima Annunziata di Sassari e successivamente trasferito a Roma. I genitori del bimbo hanno raccontato di averlo trovato in auto privo di sensi, dopo che il piccolo era sfuggito al loro controllo. Una prima diagnosi parla di colpo di calore.

Immagine di repertorio.

Un bambino di 4 anni è stato ricoverato in Rianimazione al Santissima Annunziata di Sassari a seguito di un colpo di calore. Il piccolo, figlio di una coppia di turisti in vacanza a Olmedo, vicino ad Alghero, è stato poi trasferito al Policlinico Gemelli di Roma.

Secondo una prima ricostruzione fatta dai Carabinieri della Compagnia di Alghero, intervenuti sul posto insieme al personale sanitario del 118, il bambino, approfittando di un momento di distrazione dei genitori, mentre i due adulti stavano riposando, sarebbe uscito da casa.

Il padre e la mamma, appena accortisi della sua assenza, si sarebbero immediatamente precipitati alla ricerca del piccolo. Stando al loro racconto, lo avrebbero trovato seduto nell'auto di famiglia, parcheggiata davanti alla casa, privo di sensi.

Le condizioni di salute del piccolo sono sembrate subito molto gravi ai medici che lo hanno soccorso sul posto. Il minore è stato successivamente trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove è arrivato in condizioni critiche, tanto da richiedere il ricovero in Rianimazione.

Una prima diagnosi, a quanto si apprende, parla di colpo di calore dovuto a un'esposizione prolungata al sole o ad alte temperature. Nella serata di ieri, venerdì 8 agosto, i medici e la famiglia hanno deciso di trasferire il bambino a Roma per fornirgli cure più appropriate.

Il piccolo al momento si trova ricoverato al Policlinico Gemelli. Secondo quanto riporta L'Unione Sarda, sull’episodio starebbero indagando i Carabinieri ma, al momento, non c'è stato ipotesi di reato.

A partire da questo weekend e durante tutta la settimana l'anticiclone porterà sull'Italia una nuova ondata di caldo. Il picco è atteso tra domenica 10 e lunedì 11 agosto. Il caldo e l'afa persisteranno almeno fino a Ferragosto, quando le temperature dovrebbero calare leggermente.