Bimbo di 4 anni morto nell’incidente, la madre: “Colpo di sonno dopo 18 ore passate in ospedale” La ricostruzione della tragedia avvenuta sabato 11 febbraio a Spresiano, nel Trevigiano, costata la vita al piccolo Eduard. La mamma, disperata, ha raccontato di non essere riuscita a dormire per stare accanto al bambino, ricoverato per una bronchite.

A cura di Biagio Chiariello

Un colpo di sonno dovuto alla stanchezza per la notte "in bianco" trascorsa all'ospedale insieme al figlioletto. Sarebbe questa la causa dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 11 febbraio sulla Pontebbana, a Visnadello di Spresiano (Treviso), costato la vita ad Eduard, di appena 4 anni.

Al volante della Bmw X1 finita contro un platano c'era mamma Nicole, 34 anni. Lei stessa ha ammesso di di essersi addormentata dopo aver trascorso almeno 18 ore pronto soccorso per il ricovero del figlio causato da una bronchite.

"Il piccolo – ha spiegato un amico di famiglia alla Tribuna di Treviso – aveva la bronchite e aveva qualche problema respiratorio. Nulla di così grave, ma è chiaro che Nicole, come ogni mamma, s’era preoccupata per il suo piccolo".

L’incidente stradale è avvenuto sulla Pontebbana all’altezza della frazione di Visnadello. Non lontano da dove la donna abitava col marito, Moreno Bressaglia, noto per essere il gestore del ‘Caffè delle rose' di piazzale Burchiellati e del bar ‘Bacaro Mystanki' a Roncade, ora gestito da un altro figlio.

Secondo i testimoni l'auto avrebbe sbandato sulla destra, ha divelto un palo di un cartello stradale e ha finito la propria corsa contro il tronco di un platano che costeggia la Pontebbana. L'automobilista si è salvata per miracolo anche se il mezzo si è letteralmente disintegrato.

Eduard, che viaggiava regolarmente agganciato con le cinture al seggiolino fissato al sedile, non c'è stato nulla da fare. I soccorritori hanno provato a rianimarlo a lungo, ma non hanno potuto far nulla per salvargli la vita.

La madre, disperata, subito dopo l'incidente ha continuato a ripetere: "Ho avuto un colpo di sonno". Resta ricoverata in ospedale con diverse lesioni e in forte stato di choc. Sulla tragedia la Procura di Treviso ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Il funerale sarà fissato non appena il magistrato firmerà il nullaosta.