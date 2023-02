Spresiano, auto esce fuori strada e finisce contro platano: morto bimbo di 4 anni, era con la mamma Incidente mortale oggi a Spresiano, in provincia di Treviso, lungo la Pontebbana: un bimbo di 4 anni è morto dopo che l’auto a bordo della quale viaggiava, guidata dalla madre, è uscita di strada finendo contro un platano.

A cura di Ida Artiaco

Drammatico incidente oggi a Visnadello di Spresiano, in provincia di Treviso. Un bimbo di 4 anni, di nome Eduard, che viaggiava con la mamma, è morto in ospedale dopo che la vettura è uscita di strada ed ha finito la sua corsa contro un platano a bordo carreggiata.

L'auto, una BMW X1, guidata dalla mamma, una 34enne di origini straniere per cause da accertare è improvvisamente sbandata mentre percorreva la Pontebbana intorno alle 14 di oggi. La parte anteriore della Bmw X1 s'è disintegrata dopo l'impatto. Arrivati sul posto i soccorsi, la donna è stata trasportata in stato di shock all'ospedale Ca' Foncello, insieme al figlioletto, in condizioni gravissime.

I primi a soccorrere il bimbo sono stati due dipendenti della Mom che erano nella macchina dietro a quella della mamma con il piccolo. Hanno estratto il bambino dall'abitacolo e lo hanno rianimato, poi è stato trasportato al pronto soccorso con l'elicottero.

Ma poco dopo il bambino è deceduto, a causa della gravità delle lesioni riportate. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri di Treviso. Stando a quanto riporta Il Gazzettino, le prime persone intervenute sul luogo dell'incidente hanno testimoniato che la mamma è uscita sotto choc dall'auto dicendo: "Ho preso sonno". Il padre del bambino, che gestisce un bar a Treviso, residente a Spresiano, a pochi minuti dal luogo dell’incidente, è arrivato sul posto poco dopo.

Disagi inevitabili alla viabilità lungo la Pontebbana per la messa in sicurezza della zona dopo l'incidente e per i rilievi del caso: tutta la strada è stata chiusa al traffico. Indagini in corso: stando alle prime informazioni disponibili, il bambino viaggiava sul sedile posteriore della BMW ed era regolarmente allacciato.