Bimbo di 4 anni morso da una vipera mentre gioca a palla: salvato con due dosi di siero Un bimbo di 4 anni è stato morso da una vipera mentre giocava a palla. Il piccolo è stato ricoverato presso l’ospedale San Giovanni Battista ed è poi stato trasferito presso il Meyer di Firenze.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un bimbo di 4 anni è stato morso da una vipera nella giornata di giovedì a Gualdo Cattaneo, nei pressi di Perugia. Il piccolo stava giocando con il pallone quando il serpente nascosto nell'erba lo ha morso.

Il minore è stato soccorso e trasportato all'ospedale San Giovanni Battista. Il bimbo è stato sottoposto alle cure decise anche grazie al parere del Centro Antiveleni di Pavia.

Fortunatamente è fuori pericolo ed è stato trasferito all'ospedale Pediatrico Meyer di Firenze per i monitoraggi del caso.

Quanto accaduto ha trasformato una tranquilla giornata di agosto in 24 ore di grandissima apprensione. I genitori non hanno mai lasciato il letto del bimbo e sono stati presenti in tutto il processo medico.

L'Asl ha diffuso una nota nella quale ha ricostruito i fatti avvenuti nella giornata di giovedì. "Il piccolo era stato morso al braccio destro – si legge – ed è arrivato al Pronto soccorso pediatrico del nosocomio "San Giovanni Battista". Il bimbo è stato curato con siero antiofidico (o antivipera) con il parere del Centro Antiveleni2.

La mattina di venerdì, seppure in buone condizioni di salute generali, il bimbo aveva un'estensione all'arto superiore dell'edema dovuto al morso. Il piccolo è stato trasferito quindi presso l'ospedale Meyer di Firenze per ulteriori accertamenti e la somministrazione di una seconda dose di siero.

"Il fatto che il bimbo sia in buone condizioni generali con parametri vitali nella norma – sottolineano dall'Asl – è un segnale molto importante rispetto a quello che poteva accadere. In queste situazioni i rischi sono sempre tanti, ma tutto è andato per il meglio". Alle 20.30 di ieri è stato aggiornato il bollettino medico. "Il bambino – hanno fatto sapere dal Meyer di Firenze – è vigile e reattivo con parametri vitali sempre nella norma. Nel pomeriggio ha ricevuto una seconda dose di siero antivipera".