Bimbo di 4 anni cammina da solo, la polizia lo vede e rintraccia il padre: “Ha sorriso quando ha visto l’asilo”

Un bambino di 4 anni stava girando da solo per Macerata nel pomeriggio del 23 ottobre. Dei cittadini l’hanno visto da solo e hanno chiamato la polizia, che l’ha recuperato e ha iniziato a cercare i genitori. Mentre gli agenti giravano in auto con il piccolo, lui ha visto il cortile del suo asilo e si è illuminato. È stato il preside della scuola a permettere di trovare il padre.

Un pomeriggio di tensione a Macerata quello del 23 ottobre: un bambino di 4 anni stava girando da solo per la città. Ma per fortuna, la polizia l'ha rintracciato lungo via Roma e l'ha riportato dal padre.

A segnalare al 112 la presenza del bambino sul marciapiede della strada sono stati diversi cittadini, che si erano allarmati. Così, due equipaggi dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico si sono recati sul luogo e hanno trovato il piccolo, che era visibilmente impaurito ma è stato confortato.

Il bambino, che è di origini straniere, parla a stento l'italiano, quindi gli agenti si sono dovuti adoperare per capire come rintracciare i genitori. Hanno innanzitutto chiesto ai commercianti della zona se conoscessero il bambino o i suoi parenti, ma senza alcun esito.

A quel punto, hanno caricato il piccolo sull'auto, percorrendo le strade adiacenti a via Roma. Mentre giravano, lui ha notato i giochi nel cortile del suo asilo, indicandoli con gioia. Così, il preside della scuola ha identificato il piccolo, permettendo di rintracciare suo padre.

L'uomo era preoccupato e stava cercando disperatamente il figlio, che però è stato riportato tra le sue braccia dalla polizia. "Ci impegniamo a essere sempre presenti nelle situazioni di bisogno" hanno detto gli agenti, che si sono detti sempre a servizio dei cittadini.