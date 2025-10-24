Attualità
video suggerito
video suggerito

Bimbo di 4 anni cammina da solo, la polizia lo vede e rintraccia il padre: “Ha sorriso quando ha visto l’asilo”

Un bambino di 4 anni stava girando da solo per Macerata nel pomeriggio del 23 ottobre. Dei cittadini l’hanno visto da solo e hanno chiamato la polizia, che l’ha recuperato e ha iniziato a cercare i genitori. Mentre gli agenti giravano in auto con il piccolo, lui ha visto il cortile del suo asilo e si è illuminato. È stato il preside della scuola a permettere di trovare il padre.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Bianca Caramelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un pomeriggio di tensione a Macerata quello del 23 ottobre: un bambino di 4 anni stava girando da solo per la città. Ma per fortuna, la polizia l'ha rintracciato lungo via Roma e l'ha riportato dal padre.

A segnalare al 112 la presenza del bambino sul marciapiede della strada sono stati diversi cittadini, che si erano allarmati. Così, due equipaggi dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico si sono recati sul luogo e hanno trovato il piccolo, che era visibilmente impaurito ma è stato confortato.

Immagine

Il bambino, che è di origini straniere, parla a stento l'italiano, quindi gli agenti si sono dovuti adoperare per capire come rintracciare i genitori. Hanno innanzitutto chiesto ai commercianti della zona se conoscessero il bambino o i suoi parenti, ma senza alcun esito.

Leggi anche
Fratellini travolti dal crollo a Gioia Tauro, morto bimbo di 8 anni: il padre tentava di salvarlo scavando tra le macerie

A quel punto, hanno caricato il piccolo sull'auto, percorrendo le strade adiacenti a via Roma. Mentre giravano, lui ha notato i giochi nel cortile del suo asilo, indicandoli con gioia. Così, il preside della scuola ha identificato il piccolo, permettendo di rintracciare suo padre.

Immagine

L'uomo era preoccupato e stava cercando disperatamente il figlio, che però è stato riportato tra le sue braccia dalla polizia. "Ci impegniamo a essere sempre presenti nelle situazioni di bisogno" hanno detto gli agenti, che si sono detti sempre a servizio dei cittadini.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ultima ora
Garlasco, Sempio convocato per nuove analisi da Cattaneo: misurazioni su tutto il corpo
Andrea Sempio: “Lovati si è fatto prendere dall’aspetto mediatico. Chiara Poggi? Non avevamo rapporti”
Marina Baldi nuova genetista di Sempio: "Il DNA sulle unghie di Chiara potrebbe essere suo, ma è contaminazione"
“Lo scontrino non è di Sempio”: ci sarebbe un testimone del delitto di Garlasco, ma l'indagato lo smentisce
"Stesa in fondo alle scale": cosa c'è scritto sull'appunto del padre di Sempio trovato in auto
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views