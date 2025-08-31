Bimbo di 2 anni si ustiona con acqua bollente: ricoverato in gravissime condizioni

Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Drammatico incidente domestico a Carpi, nel Modenese. Un bimbo di 2 anni è stato ricoverato in condizioni gravissime dopo essersi ustionato con dell’acqua bollente. Il piccolo, soccorso dal personale del 118, è stato trasferito in codice rosso al Centro Grandi Ustionati di Parma. Ora è in terapia intensiva.

Immagine di repertorio.

Un bambino di 2 anni è stato ricoverato in condizioni gravissime in ospedale a Parma, dopo essersi ustionato con dell'acqua bollente.

Il drammatico incidente domestico è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 31 agosto, intorno alle 10.30 in via Lago di Bolsena, nella frazione di Cibeno, a Carpi, nel Modenese.

Per cause ancora in corso di accertamento, il bimbo si è versato addosso dell'acqua bollente e ha riportato gravi ustioni in diverse parti del corpo.

Leggi anche Bimbo di 6 anni investito sulle strisce mentre attraversa insieme alla mamma: ricoverato in gravi condizioni

Sul posto è immediatamente intervenuto il personale sanitario del 118 e, viste le condizioni critiche del bambino, è atterrato sul posto anche l'elisoccorso da Bologna.

Il piccolo è stato successivamente trasferito in codice rosso al Centro Grandi Ustionati di Parma. Ora è ricoverato in terapia intensiva nel reparto di Pediatria.

Notizia in aggiornamento.