Bimbo di 2 anni muore in ospedale a Ferrara, era in vacanza con la famiglia: “Sospetta meningite”

Un bimbo di 2 anni è morto all’ospedale Sant’Anna di Cona, a Ferrara. Il piccolo era stato ricoverato dopo essersi sentito male in un campeggio di Lido Spina, dove si trovava in vacanza insieme alla famiglia. L’ipotesi, da verificare, è che il bambino sia deceduto per una meningite.
A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio.
Un bimbo di 2 anni è morto all'ospedale Sant'Anna di Cona, a Ferrara. Il piccolo era stato ricoverato dopo essersi sentito male in un campeggio di Lido Spina. La notizia è stata riportata dal quotidiano locale La Nuova Ferrara. 

Secondo quanto è stato ricostruito, il bambino, proveniente dalla Lombardia, era in vacanza nel Ferrarese con la famiglia. Dopo aver manifestato i primi sintomi, aggravatisi con il passare del tempo, i genitori hanno deciso di portarlo d'urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale del Delta di Lagosanto.

Ad accompagnarlo è stata la madre, mentre il padre è rimasto con gli altri due figli in campeggio. Nel nosocomio il personale ha riscontrato una situazione molto grave e ha subito disposto il trasferimento del piccolo paziente al Sant'Anna di Cona, dove è stato intubato. Tuttavia, purtroppo, dopo poche ore è avvenuto il decesso. 

Stando a quanto riporta ancora il giornale ferrarese, il bimbo potrebbe aver contratto la meningite. Un'ipotesi che adesso andrà verificata. Non è chiaro se al momento siano stati disposti accertamenti in merito.

La meningite è l’infiammazione delle meningi, le membrane che avvolgono e proteggono il cervello e il midollo spinale. L’infiammazione è molto spesso causata dall’infezione di agenti patogeni, come virus, batteri, funghi e parassiti. La forma più diffusa è quella virale, ed è anche quella con un decorso più rapido e favorevole.

La meningite batterica, in particolare quella causata dal meningococco, è invece la più pericolosa, perché può lasciare conseguenze permanenti e complicanze gravi, e in alcuni casi può avere esito letale in pochi giorni (meningite fulminante).

Per questo la vaccinazione è raccomandata ai bambini entro il primo anno di età, agli adolescenti, agli adulti con scarse difese immunitarie e a chi vive in comunità. I sintomi della meningite possono spesso essere confusi con quelli di un’influenza, come nausea e vomito, febbre alta, mal di testa, ma peggiorano in 2-3 giorni.

