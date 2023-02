Bimbo di 10 anni gravemente ustionato mentre gioca al campetto con gli amici Il bimbo è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso dal campetto di Taipana, piccolo centro in provincia di Udine, al centro grandi ustionati di Padova. Il minore ha riportato numerose lesioni da ustioni di primo e secondo grado.

A cura di Antonio Palma

Paura per un bambino friulano di appena 10 anni rimasto gravemente ustionato oggi mentre giocava al campetto con alcuni amichetti e coetanei nel territorio del comune di Taipana, piccolo centro in provincia di Udine. L’allarme è scattato nella mattinata di domenica quando una chiamata di emergenza al numero di pronto intervento del 112 ha fatto confluire sul posto diverse squadre di soccorsi medici, oltre ai Vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

La Sores, la Struttura operativa regionale emergenza sanitaria per il Friuli Venezia Giulia ha subito invitavo sul luogo indicato un equipaggio di un’ambulanza proveniente da Tarcento che ha prestato le prime cure al minore. Constatata la gravità delle ustioni riportate dal piccolo, i sanitari però hanno richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso per un immediato trasporto urgente in ospedale per via aerea.

L’elicottero, atterrato poco dopo nei presi del campetto dove si sarebbero svolti i fatti, ha provveduto infatti al trasporto immediato in volo del piccolo al Centro grandi ustionati dell'ospedale di Padova, centro di riferimento per la zona per i gravi casi di ustioni.

Leggi anche Bimbo di 6 anni scivola in un fosso durante escursione: è stato individuato ed è vivo

Secondo le prime notizie, il piccolo ha riportato numerose lesioni da ustioni di primo e secondo grado sulla parte alta del corpo e ora è in cura presso il centro padovano. Resta ancora tutta da accertare la dinamica che ha portato al grave ferimento del bambino. Sul caso stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli che sono intervenuti sul posto e hanno raccolto le prime testimonianze dei presenti.