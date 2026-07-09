Bimba morta a Bordighera, per Beatrice fatale un colpo alla testa: “Era anche malnutrita, ma si poteva salvare”

L’autopsia sul corpo di Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera, rivela che il decesso è stato causato da un colpo alla testa e che con un intervento tempestivo dei soccorsi si sarebbe salvata. Riscontrata anche grave malnutrizione. In carcere per il decesso madre e compagno.

Immagine di repertorio.

Sono stati diffusi nuovi dettagli sull'autopsia eseguita sul corpo della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso.

Stando a quanto emerso dall'esame, effettuato dal professor Francesco Ventura, consulente incaricato dalla Procura, alla presenza dei periti di parte, la bambina si sarebbe potuta salvare se qualcuno avesse chiamato l'ambulanza. Inoltre, sembra chiaramente che a causare il decesso della piccola sia stato un colpo alla testa.

Anche se le conclusioni dell'accertamento peritale non sono ancora state formalmente depositate in Procura, secondo quando trapelato, Beatrice sarebbe morta per un'emorragia cerebrale acuta, causata da un colpo verificatosi al massimo 48 ore prima del decesso.

La piccola, dunque, era sicuramente con mamma, sorelline e compagno della donna quando ha iniziato a stare male. Non è stata riscontrata la presenza di altri coaguli di sangue nel cervello, oltre a quello dell'emorragia che ha portato alla morte della bimba. Ma quella cerebrale non era l'unica emorragia in corso nel corpo della piccola.

I periti ne hanno individuate altre due: una sulla parete intestinale e una ai reni. Non le sono state fatali, ma avrebbero potuto esserlo nel tempo, se la bimba non fosse morta prima a causa del colpo alla testa.

Dall'autopsia è emerso anche un altro drammatico elemento: Beatrice soffriva di steatosi epatica da malnutrizione: una patologia che si verifica quando non si assumono abbastanza proteine o si incorre in digiuni drastici che riducono la sintesi delle lipoproteine.

In poche parole era denutrita e non curata a sufficienza come una bimba di 2 anni avrebbe invece dovuto essere. Una patologia che, secondo i medici che hanno effettuato la perizia, non è insorta negli ultimi mesi di vita della piccola ma era dovuta a una situazione che si protraeva da circa un anno.

Per il decesso di Beatrice ora si trovano in carcere, con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte, la madre e il compagno di lei, Emanuel Iannuzzi. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti.