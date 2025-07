Bimba di 7 anni scompare mentre gioca in spiaggia, poliziotti la ritrovano rannicchiata tra gli ombrelloni

Lieto fine per una bambina di 7 anni che era sparita sabato al Lido di Jesolo in un momento di distrazione dei genitori: gli agenti della Polizia di Stato l’hanno ritrovata e consegnata alla mamma e papà.

Ore di ansia a Jesolo, dove sabato scorso una bambina di 7 anni è sparita mentre giocava sulla spiaggia. Ma poi, grazie all'intervento della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto un lieto fine: la piccola è stata ritrovata dopo un'ora e riconsegnata ai genitori sana e salva.

Tutto è cominciato sabato scorso quando la piccola si trovava in vacanza al Lido di Jesolo, nei pressi di Piazza Marconi, insieme alla mamma e al papà. Ma in un attimo di distrazione è sfuggita al loro controllo.

A quel punto i familiari, angosciati, avevano immediatamente richiesto aiuto alla Polizia, che ha immediatamente cominciato le ricerche dopo aver raccolto quante più informazioni possibili.

Leggi anche Violento scontro tra due auto a Catanzaro: muore sul colpo un uomo e sua figlia di 7 anni

Così, diverse pattuglie di agenti, insieme anche ad alcuni volontari, hanno iniziato a setacciare l’arenile sia lungo la spiaggia, in entrambe le direzioni, sia in Via Bafile con l’auto di servizio. Circa un’ora dopo i poliziotti hanno scorto, rannicchiata tra alcuni ombrelloni, una bambina corrispondente alla descrizione fornita dai familiari della piccola, la quale è corsa loro incontro non appena gli agenti l’hanno chiamata per nome.

La bambina, impaurita ed infreddolita, è stata immediatamente rassicurata dai poliziotti che, per riscaldarla, si sono sfilati il giubbotto dell’uniforme, poi l'hanno accompagnata a riabbracciare la mamma e il papà.