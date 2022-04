Bimba di 5 anni scompare nella notte a Sant’Angelo Limosano: le forze dell’ordine cercano Nicole Scomparsa una bimba di 5 anni a Sant’Angelo Limosano, in provincia di Campobasso. Le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e alcuni cittadini volontari sono impegnati nelle ricerche. La piccola potrebbe essersi allontanata nel bosco.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una bambina di 5 anni è scomparsa nella serata di sabato in Molise, a Sant'Angelo Limosano. La piccola vive con la famiglia nella provincia di Campobasso, in un'abitazione di campagna nella contrada di Fronte San Pietro. Sono iniziate subito le ricerche di forze dell'ordine, volontari e vigili del fuoco. Alle ricerche si sono uniti anche diversi volontari nel tentativo di dare una mano alla famiglia e alle forze dell'ordine sul campo. Gli agenti stanno scandagliando la zona con droni rilevatori di calore, cani molecolari ed elicottero.

Si chiama Nicole la bimba scomparsa intorno alla mezzanotte di ieri. Si crede che possa essersi addentrata nel bosco poco lontano da casa sua: è qui che si stanno concentrando maggiormente le ricerche via terra di queste ore. La sindaca di Limosano, Angela Amorosa, ha commentato l'accaduto: "Cerchiamo Nicole da ieri sera, ma per il momento non siamo riusciti a rintracciarla". Ancora non è chiara la dinamica dell'accaduto: la piccola potrebbe essere uscita fuori casa per poi, in pochi attimi, addentrarsi nel bosco in un momento di distrazione dei familiari. Tutte le circostanze sono ovviamente ancora da accertare.

Per il momento tutti gli sforzi si concentrano nelle ricerche della piccola. Le temperature rigide e la caduta della neve fino a ieri rende le preoccupazioni per lo stato di salute di Nicole ancora più grandi. Si teme inoltre che la piccola possa essere scivolata a causa del ghiaccio. Le forze dell'ordine saranno impegnate giorno e notte nel prosieguo delle ricerche con l'ausilio dei vigili del fuoco, intervenuti per dare una mano e quello dei volontari che spontaneamente si sono presentati per offrire il loro sostegno alla famiglia della bimba. I genitori vivono momenti di grande preoccupazione mentre le ricerche prendono forma su tutto il territorio circostante