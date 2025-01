video suggerito

Bimba di 2 anni trovata in strada da sola di notte: affidata ai servizi sociali, indagini in corso Ad attirare l'attenzione dei passanti che hanno richiesto l'intervento dei Carabinieri è stato il suo pianto disperato. Così è stata soccorsa la bimba di circa 2 anni trovata in strada nella notte fra giovedì 23 gennaio e venerdì 24 a San Benedetto del Tronto. I militari indagano sulla dinamica, la piccola è stata affidata momentaneamente ai servizi sociali.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

È stato il suo pianto disperato ad attirare l'attenzione dei passanti che si sono avvicinati per rassicurarla e che hanno richiesto l'intervento dei Carabinieri. Così è stata soccorsa la bimba di circa 2 anni trovata in strada nella notte fra giovedì 23 gennaio e venerdì 24.

I fatti sono avvenuti circa alle 2, quando la piccola è stata notata da un signore che l'ha avvicinata in via Luigi Dari, nella zona tra il porto e la ferrovia di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Come riporta Il Resto del Carlino, la bambina non parlava italiano, solo inglese e non è riuscita a spiegare dove fosse la sua casa.

La bimba indossava una maglietta a maniche corte, pantaloncini (forse un pigiamino) e scarpe, ma non si capisce come possa essersele messe e averle legate bene. Il passante che l'ha vista, ha subito chiamato i Carabinieri che sono intervenuti sul posto e hanno attivato il 118.

Mentre i militari aspettavano l'ambulanza, è arrivata in macchina anche una coppia di giovani che si è fermata per prestare soccorso. La ragazza si è tolta il maglione e l’ha messo addosso alla piccola per scaldarla. La bambina è stata quindi trasferita al pronto soccorso.

La piccola è stata affidata momentaneamente ai servizi sociali, ma sta bene e non è stato necessario il ricovero. Subito dopo sono scattate le indagini per cercare di capire cosa fosse successo.

Secondo una prima ricostruzione, la mamma, cittadina straniera di origini nord africane, si trova ricoverata in ospedale e la piccola sarebbe quindi stata affidata a una vicina di casa che non si sarebbe accorta della fuga della bimba dall'abitazione.

Gli investigatori stanno cercando di capire come possa essere accaduto e chiarire le eventuali responsabilità. Sono in corso anche ulteriori approfondimenti, di tipo sanitario, per fare luce sulle condizioni di salute della madre della bambina.