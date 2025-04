video suggerito

Padre e figlio 17enne trovati morti in casa nel Bellunese, indagini in corso: ipotesi omicidio-suicidio I cadaveri di un padre e di suo figlio di 17 anni sono stati trovati all'interno di un'abitazione nella frazione di Oltra a Lamon, in provincia di Belluno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il magistrato di turno e i sanitari del 118. Le indagini sono in corso, l'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio: il 50enne avrebbe ucciso il ragazzo e poi si sarebbe tolto la vita.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

I cadaveri di un padre e suo figlio di 17 anni sono stati trovati all'interno di un'abitazione nella frazione di Oltra a Lamon, in provincia di Belluno. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e il magistrato di turno.

Insieme agli uomini dell'Arma sono arrivati anche gli operatori sanitari del Suem 118 con ambulanze ed elicottero, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei due.

Al momento l'ipotesi su cui si sta indagando è quella di un omicidio-suicidio. Le vittime sono di origine balcanica.

Dai primi accertamenti sarebbe emerso che l'uomo, 50 anni, avrebbe ucciso il figlio 17enne, uno studente, e si sarebbe quindi suicidato. Assieme a loro viveva anche la madre del ragazzo, non presente in casa al momento della tragedia.

Sulle motivazioni del gesto non ci sono certezze e il magistrato di turno alla Procura di Belluno si è recato sul posto per i primi accertamenti e per tentare di ricostruire l'esatta dinamica degli eventi.

Anche il sindaco di Lamon, Loris Maccagnan, sta seguendo l'evoluzione della situazione tenendosi a stretto contatto con i suoi collaboratori, riporta il Corriere del Veneto.

A dare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa intorno alle 17, dopo aver sentito il rumore degli spari. La famiglia, secondo quanto appreso, fa parte di una piccola comunità tranquilla e che non ha mai dato preoccupazioni.

Si tratta del secondo evento tragico che nella giornata di oggi, martedì 22 aprile, vede coinvolti padre e figlio. Poche ore prima, infatti, nel Pisano, un uomo di 63 anni, Benedetto Ceraulo, ha tentato di togliere la vita al figlio 37enne al culmine di una lite. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso.

Il figlio è riuscito a fuggire e sarà operato all'ospedale di Pontedera, non corre pericolo di vita. Il padre invece è ricoverato in condizioni disperate al policlinico di Pisa. Ceraulo è l'esecutore materiale dell'omicidio di Maurizio Gucci, avvenuto a Milano nel 1995.