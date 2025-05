Bimba di 2 anni aggredita da pitbull ad Agliana: ricoverata in prognosi riservata, indagini in corso

video suggerito

Resta ancora ricoverata in prognosi riservata, ma in condizioni stabili, la bambina di due anni gravemente ferita ieri ad Agliana, nel Pistoiese, dopo essere stata aggredita da un pitbull nella casa della nonna paterna. La piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Meyer di Firenze, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico.

Il cane l’ha morsa all’addome e alle gambe, provocandole ferite profonde, ma per fortuna non è in pericolo di vita, come confermato dalle fonti sanitarie già nelle ore immediatamente successive all’accaduto. Anche la nonna, che ha cercato di intervenire per proteggere la nipotina, ha riportato alcune lesioni, non gravi ma comunque dolorose.

L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di ieri nell’abitazione di via Panaro, al piano terra di una tranquilla stradina residenziale di Agliana. In casa con la bambina c’erano anche altri due cani: un secondo pitbull e un cane da caccia, tutti di proprietà degli zii della piccola. Subito dopo l’incidente, i cani sono stati affidati alle cure della Asl, che li ha posti in custodia per gli accertamenti del caso. Stranamente, pare che la bambina fosse già stata avvicinata in passato dai pitbull senza problemi, ma quel pomeriggio qualcosa deve essere scattato.

Simone, 45 anni, proprietario del pitbull che ha morso la bambina – nonché di un altro pitbull e di un setter – si è detto sconvolto dall’accaduto. "Ero al lavoro, sono arrivato dopo e ho visto cosa era successo", ha raccontato al Tirreno visibilmente scosso. La sua compagna ha aggiunto: "I cani sono sempre stati con noi, hanno sei anni e non hanno mai dato problemi. Non sappiamo cosa gli è preso, è stato uno solo a mordere".

Il quartiere è rimasto paralizzato per ore: dalle prime ore del pomeriggio la strada si è riempita di ambulanze, forze dell’ordine e curiosi, mentre l’elisoccorso decollava con la piccola ferita verso l’ospedale di Firenze. L’aria era carica di tensione e paura, specialmente tra i parenti più stretti. La nonna, che aveva portato la bambina quel giorno, è scoppiata in lacrime raccontando: "L’ho presa all’asilo a Casini, a Quarrata, e l’ho portata dall’altra nonna. Mi sento in colpa, non so come sia potuto succedere".

Anche il padre della piccola è arrivato poco dopo e, insieme a tutta la comunità locale, ha vissuto con ansia quei momenti interminabili. Molti vicini, tuttavia, ricordano che non si tratta del primo episodio spiacevole con i pitbull: "Il pitbull bianco un anno e mezzo fa ha morso mia figlia al ginocchio – racconta un residente – le ha strappato i pantaloni, per fortuna senza ferirla gravemente". Molti abitanti manifestano preoccupazione e critiche verso la presenza di cani di razza pitbull in contesti familiari: "Sono cani pericolosi, nati per il combattimento. Vanno di moda ma non sono adatti come animali domestici".

Tra i testimoni c’è chi ha descritto la scena che ha visto con sgomento: "La bambina era distesa a terra, coperta di sangue, priva di sensi. Sembrava un incidente stradale all’inizio", racconta un giovane del quartiere. Anche la nonna mostrava segni evidenti dello scontro. Tutti sperano che le cure mediche e la forza della piccola aiutino una pronta guarigione e che questo spavento possa presto trasformarsi in un brutto ricordo.

In attesa di ulteriori sviluppi, l’episodio ha già scosso profondamente la comunità di Agliana. Intanto la piccola e la nonna rimangono sotto stretto controllo medico, seguite con attenzione da medici e parenti, in attesa di un miglioramento che tutti auspicano con tutto il cuore.