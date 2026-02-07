video suggerito
Bimba di 16 mesi ustionata da acqua bollente a Ragusa: è in terapia intensiva
Una bambina di 16 mesi di Vittoria ha riportato ustioni sul 15% del corpo a causa di acqua bollente. È ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Cannizzaro di Catania, la prognosi è riservata.
A cura di Ida Artiaco
Paura per una bambina di 16 mesi di Vittoria (Ragusa), rimasta ustionata nella sua casa a causa di acqua bollente. Le ustioni interessano gravemente il lato sinistro del corpo, alle braccia, al torace e all'anca. Dopo il primo soccorso all'ospedale Guzzardi di Vittoria, questa mattina la bambina è stata presa in carico dal Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove al momento è ricoverata in terapia intensiva. La prognosi resta riservata.
Le ustioni coinvolgono circa il 15% del corpo e la piccola ha già iniziato il trattamento specialistico. Non si conoscono ulteriori dettagli della vicenda.
In aggiornamento.
