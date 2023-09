Bimba di 13 anni ha un infarto: salvata a Torino da un sms arrivato sul cellulare del medico Una bambina di 13 anni, in cura presso l’ospedale Regina Margherita di Torino, è stata salvata da un infarto grazie alla telemedicina e ad un sms arrivato sul telefono cellulare del suo medico specialista, che è rientrato tempestivamente dalle ferie: ecco come è successo.

A cura di Ida Artiaco

Una 13enne di Torino cardiopatica è stata salvata da un infarto grazie alla telemedicina e ad un sms arrivato sul telefono cellulare del suo medico specialista, che è rientrato tempestivamente dalle ferie.

La ragazzina era in cura al Regina Margherita di Torino. Ha accusato un arresto cardiaco mentre si trovava in casa. Da tempo manifestava spesso perdite di conoscenza e malori, finché si era cominciato a sospettare un problema cardiaco. Qualche mese fa era stata visitata dal responsabile di Aritmologia pediatrica dell'ospedale torinese, il dottor Fulvio Gabbarini.

Il medico le aveva impiantato sottocute il cosiddetto Loop Recorder, un piccolo apparecchio che controlla e registra il battito cardiaco in tempo reale, programmandolo in maniera che potesse trasmettere un sms così da documentare se quei malori fossero effettivamente causati dal suo cuore. E così è successo: a ferragosto la ragazzina si è sentita male ed è svenuta a causa di un infarto.

I genitori l'hanno portata al Regina Margherita, nel frattempo il Loop Recorder aveva già trasmesso l'alert al medico, in vacanza fuori dal Piemonte. Ricevuto il messaggio, lo specialista è partito per Torino dove ha impiantato il pacemaker alla ragazzina. La tredicenne è stata dimessa dal reparto di Aritmologia pediatrica ed è tornata a casa in buona salute. Così, tramite la telemedicina la bimba è sottoposta quindi ad un monitoraggio cardiaco continuo da remoto ovunque si trovasse, senza che dovesse andare in ospedale ed è stata miracolosamente salvata.