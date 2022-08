Bici elettrica travolta da un’auto: Amelia muore a 23 anni, ferita un’amica Una 23enne è morta e una 35enne è rimasta ferita gravemente in un incidente stradale sulla provinciale che collega Lucera a Pietramontecorvino, nel Foggiano.

A cura di Susanna Picone

Amelia Capobianco in una foto da Facebook

Una giovane donna di 23 anni è morta, una sua amica 35enne è rimasta ferita in modo grave. È il drammatico bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, lunedì 29 agosto, sulla provinciale 5 tra Lucera e Pietramontecorvino, in provincia di Foggia. La ragazza che ha perso la vita è Amelia Capobianco.

Secondo una prima ricostruzione, era in sella a una bici elettrica con la sua amica quando è stata travolta da un'auto. Per la più giovane delle due donne non c’è stato nulla da fare: la 23enne è morta praticamente sul colpo nel violento impatto con l’auto. L'altra donna invece è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa dall'equipe dell'elisoccorso che l'ha rianimata, intubata e trasportata al policlinico Riuniti di Foggia. L’esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine.

Foto da Facebook

Tanti i messaggi apparsi in queste ore sui social in ricordo di Amelia Capobianco, la giovane vittima del tragico incidente stradale avvenuto sulla Sp 5 Lucera-Pietramontecorvino. "Quando ti giunge una notizia all'improvviso e non puoi che provare un dolore lancinante. Una nostra ex atleta, a causa di un incidente stradale, non è più con noi ci stringiamo attorno alla gemellina Francesca, anche lei nostra ex, e alla famiglia Capobianco. Ciao Amelia”, il messaggio su Facebook del Magnifico BasketBall di San Severo.

“La Fidas di Lucera porge le più sentite condoglianze alla famiglia, amici e parenti della cara Amelia Capobianco che ha lasciato improvvisamente un immenso vuoto nei nostri cuori. Una ragazza dolce, gioiosa e piena di vita che aveva deciso di trasmetterla anche al prossimo, divenendo una donatrice di sangue. Ciao Amelia, che la terra ti sia lieve”, recita un altro ricordo.