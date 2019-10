I carabinieri di Bibbiano (in provincia di Reggio Emilia), hanno denunciato alla Procura locale una casalinga di 45 anni con l’accusa di atti persecutori e minacce. Dopo essere stata lasciata dall’ex, come scrivono le agenzie di stampa, la donna avrebbe iniziato a minacciarlo con la richiesta di vero e proprio un “indennizzo”: un risarcimento per tutte le volte che gli ha preparato da mangiare.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la donna, infatti, avrebbe tempestato l’ex partner con migliaia di telefonate, anche sul luogo di lavoro, centinaia di messaggi audio inviati via chat (specialmente su Whatsapp) e altre centinaia di sms. A quel punto, la presunta vittima si è rivolto ai carabinieri: l’operaio di 40 anni ha deciso di denunciare quanto gli stava capitando.

All’uomo, infatti, non era bastato cambiare utenza telefonica. Da diversi mesi, proprio dalla fine della relazione con la donna, quest’ultima aveva iniziato a tempestarlo di telefonate, a inviargli incessantemente sms, registrazioni audio e quant’altro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, dopo i primi tentativi per cercare di riconquistare l’uomo, la 45enne avrebbe “cambiato atteggiamento” diventando “molesta e anche minacciosa”. Fino a cominciare a chiedergli un ‘indennizzo’, un risarcimento per tutte le volte che gli aveva cucinato.