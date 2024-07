video suggerito

Beve un bicchiere e si accascia in strada, Mario muore a 22 anni: possibile choc anafilattico Mario Di Donato è morto in ospedale dopo essersi accasciato in strada, davanti al negozio di barbiere dove lavorava, durante una festa di paese che era in corso nel weekend a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese. Si sospetta uno choc anafilattico.

A cura di Antonio Palma

Tragedia a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, dove un ragazzo di 22 anni, Mario Di Donato, è morto improvvisamente dopo essersi accasciato in strada durante una festa di paese che era in corso nel weekend. Il dramma si è consumato tra sabato e domenica scorsi a pochi metri dal salone dove il giovane lavorava come barbiere. La festa pare non fosse ancora iniziata ma Mario si aggirava tra gli stand allestiti davanti al negozio quando si è sentito male.

Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, il ventiduenne pare avesse assaggiato del vino da una bicchiere poco prima e per questo si sospetta un possibile choc anafilattico. Erano circa le 19.30 quando il ragazzo si è accasciato al suolo tra gli occhi increduli di amici, colleghi e quanti già erano tra gli stand dell’evento Funkyland, una festa dedicata alla musica anni '70 che si snoda nel centro storico del comune bolognese e nelle vie attigue.

Immediati i soccorsi da parte degli operatori sanitari che erano già presenti alla manifestazione e che hanno fatto di tutto per rianimare il 22enne. Gli operatori gli hanno praticato le prime manovre rianimatori anche utilizzando i dispositivi in dotazione per questi casi, visto che il 22enne era andato in arresto cardiaco. Manovre proseguite poi anche da altri specialisti del 118 giunti in supporto e che infine hanno provveduto la trasporto immediato di Mario Di Donato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Nulla però è servito a salvarlo.

Fino all'ultimo si è sperato che il giovane potesse riprendersi ma troppo gravi sono risultate le condizioni del 22enne che era arrivato al pronto soccorso in condizioni disperate. Il ragazzo è morto domenica sera a 24 ore dal malore. "Il ragazzo era caduto a terra e non aveva più ripreso conoscenza. I soccorsi erano stati pressoché immediati. Ma alla luce di quanto accaduto la tempestività, purtroppo non è servita” ha dichiaro il Sindaco al Resto del Carlino. Secondo le prime notizie, pare che il ragazzo soffrisse di allergie e di asma e che avesse sorseggiato una bevanda prima di sentirsi male e perdersi i sensi.