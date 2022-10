Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig sono i vincitori del Nobel per l’Economia 2022 Il Premio Nobel per le Scienze Economiche 2022 è stato assegnato a Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig per le ricerche su banche e crisi finanziaria.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il Premio Nobel 2022 per l'Economia è stato assegnato a Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig per i loro studi sulle banche e sulla crisi finanziaria. L'annuncio è stato trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube del sito ufficiale del premio. Finora sono stati assegnati il Nobel per la Fisica (il 4 ottobre), per la Chimica (5 ottobre), per la Letteratura(6 ottobre) e quello per la Pace (7 ottobre).

Responsabile della selezione dei papabili per l'onorificenza è il Comitato del Premio che ha vagliato le candidature e ha selezionato i nomi in lizza. La squadra è composta da 5 membri e conta anche diversi esperti esterni con gli stessi diritti di voto degli altri. Il premio viene assegnato dalla Royal Swedish Academy of Sciences

Chi sono i vincitori del Premio Nobel per l'Economia

Questo premio viene gestito dalla Fondazione Nobel, ma non era previsto dal testamento di Alfred Nobel. La nomina inizia normalmente circa un anno prima della consegna del premio, con l'invito da parte della Royal Swedish Academy a individui e organizzazioni qualificate per suggerire candidati. Quest'anno il Premio Nobel è stato assegnato a Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig per le loro ricerche sulle banche e sulla crisi finanziaria.

"Il loro lavoro – ha spiegato il Comitato – è stato fondamentale per garantirci la comprensione delle banche, della loro regolamentazione e delle crisi che le riguardano. Le ricerche ci hanno anche mostrato come dovrebbero essere gestite le crisi finanziarie. Le indicazioni fornite riducono il rischio di crisi simili ed evitano che si trasformino in depressioni economiche a lungo termine con gravi conseguenze per la società".

Tutti i premi assegnati nel 2022

L'ultimo assegnato è stato quello per la Pace, consegnato all'attivista Ales Bialiatski e a due organizzazioni umanitarie, il Russias's Memorial e l'Ukrain Center for Civil Liberties. I membri del comitato hanno deciso di consegnarlo all'attivista bielorusso in quanto difensore dei diritti umani e all'organizzazione Memorial e Center for Civil Liberties per aver promosso il diritto di critica al potere nei loro Paesi e la tutela dei diritti dei cittadini.

Poco dopo la cerimonia, la magistratura russa ha disposto il sequestro dei locali del Russia's Memorial e di tutti i suoi beni. Insieme agli spazi sono stati sequestrati anche i documenti dell'imponente archivio sulle vittime delle persecuzioni e del terrore di Stato.

Il primo assegnato, invece, è stato il Premio Nobel per la Fisica 2022 ad ad Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger per le loro ricerche sull'entanglement quantistico con i fotoni che hanno aperto la strada alla scienza dell'informazione quantistica.

Il 5 ottobre il Nobel per la Chimica 2022 è andato a Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal e K. Barry Sharpless “per lo sviluppo della click chemistry e della chimica bioortogonale". Il 6 ottobre è stato il turno del premio per la Letteratura, assegnato alla scrittrice Annie Ernaux "per il coraggio e l’acutezza clinica con cui ha svelato le radici, gli straniamenti e i vincoli collettivi della memoria personale".