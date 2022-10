Barista trovato morto a Torino con un coltello nello stomaco: il cadavere scoperto dalla moglie È stato trovato con un coltello nello stomaco Sebastiano Ibba, 64 anni. Il suo cadavere è stato scoperto questo pomeriggio nel suo bar a Torino.

A cura di Chiara Ammendola

Sebastiano Ibba (Facebook)

I carabinieri non escludono nessuna pista nella indagini sul ritrovamento del cadavere di Sebastiano Ibba, 64 anni, scoperto questo pomeriggio nel suo bar a Torino. L'uomo aveva un coltello nello stomaco. A trovare il corpo, ormai senza vita, è stata la moglie che ha poi immediatamente lanciato l'allarme.

La telefonata al 112 è giunta questo pomeriggio quando la donna ha raggiunto il bar del marito in via San Secondo 73 a Torino. Come ogni mattina Sebastiano Ibba, stando a quanto raccontato dalla moglie agli inquirenti, era uscito di buon ora per aprire il bar e dare il via alla giornata lavorativa. Dopo alcune ore però l'uomo non avrebbe più risposto al telefono scatenando la preoccupazione della donna che ha così deciso di andare di persone presso l'attività commerciale del 64enne.

Al suo arrivo ha trovato la saracinesca del bar in parte abbassata ed è così entrata. Una volta nel locale ha scoperto il cadavere del marito: era dietro al bancone con un coltello piantato nel petto in una pozza di sangue. I soccorritori del 118 sono giunti immediatamente sul posto ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia San Carlo e del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Torino dell'Arma.

Gli investigatori al momento non tralasciano alcuna pista, anche quella del gesto volontario che è tra le principali ipotesi. Anche il medico legale che è giunto sul posto per esaminare il corpo in prima battuta non ha escluso che possa trattarsi di un suicidio, nonostante la modalità sia insolita.