video suggerito

Bari, turisti fanno colazione e bevono 27 birre, poi scappano senza pagare. Il proprietario: “Offro io” I ragazzi protagonisti della bravata sono studenti spagnoli in Erasmus a Roma. Avrebbero dovuto saldare un conto di quasi 100 euro. Il proprietario ha deciso di non denunciarli anche perché la storia ha avuto un inaspettato lieto fine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Hanno colazione con tanto di caffè e cornetti e hanno consumato ben 27 birre. Poi sono andati via senza pagare. È accaduto in un bar di Bari. I protagonisti sono tutti studenti spagnoli in Erasmus a Roma. Dopo che la vicenda è stata resa nota dal quotidiano locale Quintopotere.it, i giovani si sono scusati e hanno chiesto l'iban per poter saldare il conto, ma il gesto del titolare è stato esemplare: "Per questa volta offro io".

"Erano le 8 di mattina. Sono rimasti per cinque ore, sono andati via un po’ alla volta, il conto era di 95 euro. Lo abbiamo portato al tavolo ma erano rimasti in pochi, hanno detto che avrebbero pagato ma è bastata una svista di qualche secondo e non li abbiamo più visti", aveva raccontato qualche giorno fa il titolare del locale, Due Emme, Giuseppe.

A distanza di una settimana la storia ha avuto un inaspettato lieto fine. Il titolare ha infatti ricevuto la seguente lettera dai sei giovani:

Leggi anche L’oroscopo di sabato 8 giugno 2024

Ci dispiace molto per quanto accaduto, stavamo tornando da una festa e non eravamo consapevoli di ciò che stavamo facendo. Abbiamo riflettuto e non siamo quel tipo di persone, ci scusiamo sinceramente per l’inconveniente causato. Siamo studenti Erasmus a Roma e non siamo più a Bari, ma vi chiediamo gentilmente di fornirci un Iban per effettuare il bonifico bancario immediatamente. Ci scusiamo nuovamente".

Giuseppe ha quindi fatto sapere di aver apprezzato le scuse dei ragazzi dopo la bravata. E, a sorpresa, ha annunciato di aver deciso di “offrire” il giro per questa volta: "Sono stato contento quando ho letto la mail – racconta al quotidiano locale –. Sono felice perché hanno capito l’errore, si sono pentiti e volevano risarcirci. A questo giro, però, ho deciso di offrire io".

E per l'occasione ha ironicamente creato una torta a forma di birra: "Mi sembrava il modo più giusto, perché tutto è bene quel che finisce bene".