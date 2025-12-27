Attualità
Video thumbnail

Bari, scoppia incendio alla Terminal Puglia: fiamme alte 10 metri, sul posto i vigili del fuoco

Vasto incendio all’interno di Terminal Puglia, uno dei più importanti centri logistici del Sud Italia. La colonna di fumo nero è visibile da centinaia di metri di distanza.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Susanna Picone
109 CONDIVISIONI
Immagine

Un vasto incendio è in corso da questa mattina all'interno di Terminal Puglia, uno dei più importanti centri logistici del Sud Italia. Le fiamme – alte fino a dieci metri – sono divampate poco le 7 di stamane, sabato 27 dicembre, lungo la strada che collega Rutigliano ad Adelfia, nel Barese. È andato a fuoco un capannone di oltre 30mila metri quadrati contenente merci di vario genere.

La colonna di fumo nero provocata dal fuoco è visibile da centinaia di metri di distanza e le fiamme, spinte dal vento, minacciano anche i camion dei capannoni vicini. Sono attualmente al lavoro sul posto almeno venti mezzi e squadre dei vigili del fuoco. Le cause dell’incendio non sono ancora note. Il Terminal Puglia è uno dei più importanti centri logistici del Sud Italia.

Il rogo, al momento, sembrerebbe domato e la situazione sarebbe sotto controllo. Alle operazioni di spegnimento stanno contribuendo anche un'autoscala e un'autobotte da 28mila litri, impiegate per contenere il rogo e impedire l'estensione delle fiamme alle aree circostanti. Fortunatamente non si registrano feriti.

Leggi anche
Pullman prende fuoco sull’A29, paura a bordo: passeggeri salvi per miracolo, traffico in tilt

Articolo in aggiornamento

Attualità
109 CONDIVISIONI
Immagine
"Finanziavano Hamas con soldi per Gaza": tra gli arrestati c'è il leader palestinese Hannoun
L'indagine della Procura nazionale antimafia sui soldi raccolti da tre associazioni di beneficenza in Italia
Gli inquirenti: "L'indagine non toglie rilevanza ai crimini del governo israeliano nella Striscia"
Il governo Meloni all'attacco di pro Pal e sinistra dopo gli arresti della Digos a Genova
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views