Bari, scoppia incendio alla Terminal Puglia: fiamme alte 10 metri, sul posto i vigili del fuoco

Un vasto incendio è in corso da questa mattina all'interno di Terminal Puglia, uno dei più importanti centri logistici del Sud Italia. Le fiamme – alte fino a dieci metri – sono divampate poco le 7 di stamane, sabato 27 dicembre, lungo la strada che collega Rutigliano ad Adelfia, nel Barese. È andato a fuoco un capannone di oltre 30mila metri quadrati contenente merci di vario genere.

La colonna di fumo nero provocata dal fuoco è visibile da centinaia di metri di distanza e le fiamme, spinte dal vento, minacciano anche i camion dei capannoni vicini. Sono attualmente al lavoro sul posto almeno venti mezzi e squadre dei vigili del fuoco. Le cause dell’incendio non sono ancora note. Il Terminal Puglia è uno dei più importanti centri logistici del Sud Italia.

Il rogo, al momento, sembrerebbe domato e la situazione sarebbe sotto controllo. Alle operazioni di spegnimento stanno contribuendo anche un'autoscala e un'autobotte da 28mila litri, impiegate per contenere il rogo e impedire l'estensione delle fiamme alle aree circostanti. Fortunatamente non si registrano feriti.

Articolo in aggiornamento