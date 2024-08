Bari, ragazzina di 12 anni scompare dalla comunità a Molfetta, appello del papà: “Ogni ora cresce la paura”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Sono ore di ansia e apprensione per una ragazzina di soli 12 anni, Veronica Pellino, scomparsa dalla comunità per minori in cui si trovava a Molfetta, nella città metropolitana di Bari. Della ragazzina non si hanno notizie da mercoledì scorso quando si è allontanata di sera dalla struttura in cui risiedeva da alcuni mesi, senza autorizzazione e senza avvisare nessuno. Da quel momento di lei non si è avuta più notizia e, nonostante le ricerche in corso, per ora purtroppo non vi sono tracce.

A denunciare la scomparsa della minore, originaria di Trani, è stata la stessa struttura pugliese che la accoglieva ma solo quando ci si è accorti che non era più nella sua stanza, il giorno dopo il 29 agosto. I carabinieri che hanno ricevuto la segnalazione hanno subito avviato le ricerche in zona ma della 12enne per ora nessuna traccia utile. L'allontanamento sarebbe stato volontario. La ragazzina è descritta come alta un metro e cinquanta, con capelli castano chiaro lunghi, occhi marroni e una corporatura media.

Il papà della 12enne è molto preoccupato e ha deciso di lanciare alcuni appelli pubblici affinché chiunque avvisti la minore possa rivolgersi alle forze dell'ordine. “Sono passati giorni senza alcuna notizia di Veronica, e il nostro dolore cresce con il passare del tempo. Chiediamo a chiunque possa aver visto o sappia qualcosa di contattarci immediatamente” ha dichiarato il signor Giuseppe Pellino, invitando chiunque abbia informazioni a contattare le autorità competenti.

La ragazzina era in comunità da gennaio per un provvedimento del Tribunale di Bari. Del caso di scomparsa si sta interessando anche l'associazione Penelope, l'organizzazione che si occupa di persone scomparse. "È assurdo che i ragazzini scompaiano dalle comunità", ha dichiarato la responsabile locale Annalisa Loconsole che si dice "preoccupata per la 12enne perché è solo una bambina".