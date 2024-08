Bari, bagnante entra in acqua per soccorrere un delfino incagliato e lo salva tra gli applausi della folla Un bagnante ha soccorso un delfino rimasto incagliato a Cozze, frazione di Mola di Bari. Dopo alcuni tentativi, l’uomo è riuscito a liberare l’animale aiutandolo a ritrovare la rotta tra gli applausi della folla. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

Un bagnante ha cercato di soccorrere un delfino incagliato poco lontano dalla riva del litorale di Cozze, frazione di Mola di Bari. L'uomo, così come si vede in un filmato diventato virale, si è immerso in acqua per avvicinarsi al delfino che giaceva immobile, ma poi si è accorto che l'animale era rimasto incagliato nei pressi di uno scoglio. Così, aiutato da altre persone, ha cercato di liberare il delfino e spingerlo al largo per aiutarlo a ritrovare la rotta e tornare in mare aperto.

Le immagini sono diventate virali in breve tempo sulla rete e risalgono alla giornata di sabato. I bagnanti hanno raccontato di aver pensato che il delfino fosse morto e che, dopo essersi avvicinati per aiutarlo, si sono resi conto che l'animale era rimasto incastrato. Il contatto ravvicinato è avvenuto sul litorale della frazione di Mola di Bari.

Il delfino è riuscito a riprendere il largo e ad allontanarsi dall'uomo che stava cercando di salvarlo. Il bagnante è così tornato a riva tra gli applausi degli altri presenti, che hanno continuato a riprendere con il cellulare il delfino che nuotava verso il mare aperto. Una storia fortunatamente a lieto fine su un tratto di litorale dove appena il mese scorso era stata rinvenuta la carcassa di un altro delfino in avanzato stato di decomposizione.

A luglio, il Wwf di Molfetta, insieme al personale dell'Asl e alle Capitanerie di porto, ha effettuato diversi interventi per aiutare animali marini spiaggiati sulla riva del litorale barese. Il primo caso è quello del delfino morto a Cozze circa un mese fa, ma i volontari sono intervenuti anche per un esemplare di Tursiope arenato tra Giovinazzo e Santo Spirito, una tartaruga Caretta Caretta e altre tartarughe spiaggiate e soccorse in località Santo Stefano a Monopoli, Cala Corvino e Torre a Mare.