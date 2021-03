È stato raggiunto da tre colpi di pistola al torace e all'addome l'uomo di 28 anni ucciso questo pomeriggio a Bari, in quello che sembra essere un vero e proprio agguato avvenuto nel rione Libertà. La vittima Santino Xhyra, di nazionalità albanese, è morta poco dopo l'arrivo in ospedale: inutili i tentativi dei medici in nosocomio di salvargli la vita, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

La vittima raggiunta al torace e al petto

Stando a quanto ricostruito finora dagli agenti della Squadra mobile di Bari che stanno indagando sull'accaduto sembra che l'agguato sia avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 16, quando alcuni residenti hanno udito i colpi di pistola in via Francesco Petrelli, nel quartiere Libertà, a Bari. Il 28enne sarebbe stato raggiunto da tre colpi esplosi dai killer che sono entrati nel portone di un palazzo e hanno raggiunto l'abitazione dell'uomo e avrebbero aperto il fuoco. A trasportarlo al Policlinico però sembra che sia stato un conoscente: nonostante il tempestivo intervento purtroppo l'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale.

Al momento esclusa la pista mafiosa

Non è chiaro se l'omicidio si sia consumato all'interno dell'abitazione della vittima o per strada nelle vicinanze della casa dell'uomo che, secondo quanto si apprende, non era noto in ambienti criminali anche se aveva qualche piccolo precedente. Sull'episodio indaga la Polizia con il coordinamento della pm di turno Luisiana Di Vittorio, intervenuta dopo la segnalazione dei medici dell’ospedale dove la vittima è deceduta. Al momento gli investigatori escludono che l'omicidio abbia collegamenti con la criminalità organizzata.