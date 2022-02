Barcone di migranti di schianta contro gli scogli a Lampedusa, salvati dalla Guardia di finanza Fortunatamente le persone a bordo, tra cui donne e bambini, sono tutte salve e non si registrano feriti. Centinaia gli sbarchi a Lampedusa nel corso del weekend.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura nelle scorse ore a Lampedusa dove un barcone carico di migranti si è schiantato contro gli scogli mentre tentava di guadagnare la riva dopo una lunga traversate dalle coste dell’Africa fino in Italia. Fortunatamente le persone a bordo, tra cui donne e bambini, sono tutte salve e non si registrano feriti. I migranti sono stati soccorsi e messi in salvo dagli uomini della guardia di Finanza che pattugliano le coste dell’isola siciliana. La motovedetta delle Fiamme Gialle infatti aveva già individuato il barcone a mezzo miglio dalla costa di Lampedusa, al largo di Cala Pulcino, e stava scortando il natante verso il porto quando è avvenuto l’incidente.

Il barcone trasportava in tutto 24 migranti tra cui due donne e un bambino, tutti provenienti dal Camerun. Secondo quanto ricostruito dalla stessa Guardia di finanza, proprio durante le fasi di salvataggio il natante con i migranti ha urtato contro gli scogli dove è rimasto incagliato. Gli occupanti sono stati quindi trasbordati sulla motovedetta e portati nel porto di Lampedusa dove infine sono stati trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola che ospita ora oltre duecento persone. Sull’Isola in poche ore son stai centinai gli sbarchi. Solo sabato con 7 diversi sbarchi, sull'isola sono arrivati 357 migranti. Il giorno prima, con 5 barconi, ne erano giunti invece 225. Domenica mattina altre 62 persone, fra cui un minorenne non accompagnato, erano state soccorse da una motovedetta della Capitaneria di porto mentre erano su un barcone di 12 metri partito da Zuara, in Libia. Gli extracomunitari hanno riferito ai poliziotti che li attendevano su molo Favarolo di essere egiziani.

L’afflusso di persone ha spinto la prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, a ordinare il trasferimento di numerosi migranti a Cala Pisana per imbarcarli sulla nave quarantena Splendid prima che il centro di primissima accoglienza si saturasse. Quattro interventi di salvataggio son stati eseguiti anche dalla Ocean Viking nelle ultime ore al largo della Libia: a bordo della nave della Ong Sos Mediterranee ci sono ora 228 migranti recuperati da imbarcazioni in difficoltà.