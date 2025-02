Barca in fiamme in Sardegna, due persone si gettano in mare per salvarsi: lo yacht di 18 metri affonda Paura nel pomeriggio nel Golfo di Cagliari: a bordo di una imbarcazione di 18 metri è divampato un incendio, a bordo c’erano due persone che sono state soccorse. Ingenti i danni. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Susanna Picone

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tanta paura questo pomeriggio in mare al largo di Sarroch, nel Golfo di Cagliari. A bordo di una imbarcazione di 18 metri è divampato un incendio: la barca si trovava nella zona di Porto Columbu e a bordo c’erano due persone che per salvarsi si sono gettate in mare.

L'allarme è scattato poco prima delle 15 di oggi, mercoledì 5 febbraio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che stanno lavorando per domare il rogo e la Guardia costiera che dovrà ricostruire la vicenda. Le due persone a bordo dello yacht sono state salvate e portate sulla terra ferma: prima i due uomini, entrambi italiani, sono stati soccorsi da una imbarcazione da diporto che si trovava in zona e poi sono saliti a bordo della motovedetta della Guardia costiera. Sono al sicuro e in buone condizioni di salute.

Ingenti però i danni all'imbarcazione: in seguito all’incendio lo yacht è affondato in pochi minuti, attualmente giace su un fondale di circa 26 metri. Secondo quanto ricostruito finora dalla Guardia costiera, le fiamme sono divampate nel vano motore intorno alle 14,30 e nel giro di pochi minuti si sono propagate. L'incendio è stato spento da un rimorchiatore usato a Sarroch per il trasbordo delle merci e dai vigili del fuoco arrivati anche con i sommozzatori.

Per il momento non si registrano sversamenti di materiale inquinante in mare. I due serbatoi di carburante, venuti a galla dopo l'affondamento in quanto semi-vuoti, saranno a breve recuperati da ditta specializzata, coordinata dal personale della Guardia Costiera ancora presente sul posto.

L'alta colonna di fumo è rimasta a lungo visibile da tutto il Golfo di Cagliari.