Bando concorso Inps per 248 assistenti informatici: quando scade, cosa sapere e chi può iscriversi

L’INPS ha indetto un concorso pubblico per 248 assistenti informatici a tempo indeterminato. Possono partecipare diplomati tecnici o laureati triennali in discipline informatiche, ingegneristiche o matematiche. Le domande sono presentabili fino al 3 febbraio 2026.

L’INPS ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 248 assistenti informatici, da inquadrare nell’Area degli Assistenti.

Possono partecipare diplomati in indirizzi tecnici (informatica, elettronica, telecomunicazioni, scienze applicate) o laureati triennali in discipline informatiche, ingegneristiche o matematiche. La selezione può prevedere un’eventuale preselezione, seguita da prova scritta con 60 quesiti e colloquio orale, ciascuno valutato su 30 punti; per superarle è necessario ottenere almeno 21/30.

Il termine per la presentazione delle domande, inizialmente fissato al 28 gennaio 2026, è stato prorogato al 3 febbraio 2026 a causa del passaggio del Portale inPA al Polo Strategico Nazionale. I candidati devono indicare una sola sede e rispettare i requisiti generali di cittadinanza, età e idoneità fisica.

Concorso Inps per assistenti informatici, il numero di posti disponibili e le mansioni

Il concorso prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 248 assistenti informatici nell’Area degli Assistenti. Le mansioni principali includono gestione dei sistemi informatici, reti locali e geografiche, database, sicurezza e privacy, e supporto operativo all’IT dell’ente.

I posti sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, comprese le Direzioni di Coordinamento Metropolitano di Roma, Milano e Napoli, e la Direzione Generale. Nella domanda, il candidato deve indicare una sola sede; in caso di graduatorie incapienti, l’Amministrazione può coprire i posti vacanti tramite scorrimento dalle sedi confinanti, previo interpello e assenso degli interessati.

I requisiti necessari per il concorso

Per partecipare è necessario possedere requisiti generali e specifici.

Tra i requisiti generali figurano cittadinanza italiana o europea, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica, assenza di destituzioni o licenziamenti dalla Pubblica Amministrazione e nessuna condanna che impedisca l’assunzione.

Il titolo di studio richiesto può essere un diploma tecnico (indirizzi informatica, elettronica, telecomunicazioni o scienze applicate) o un diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore. Sono ammessi anche laureati triennali in ingegneria dell’informazione, scienze e tecnologie informatiche, fisiche o matematiche, statistica o titoli equipollenti.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e alla sottoscrizione del contratto.

Le date utili per il concorso

Per il concorso INPS per 248 assistenti informatici ci sono delle date importanti da ricordare. Le domande possono essere presentate dal 29 dicembre 2025 fino al 3 febbraio 2026, proroga dovuta al passaggio del Portale inPA al Polo Strategico Nazionale. Dal 28 gennaio al 2 febbraio 2026 sarà possibile solo consultare bandi e avvisi, senza inviare candidature.

La selezione può includere un’eventuale preselezione se le domande superano le 2.500, seguita da prova scritta e colloquio orale. La prova scritta consiste in 60 quesiti a risposta multipla su informatica, linguaggi di programmazione, sicurezza informatica e diritto amministrativo, mentre il colloquio valuta anche conoscenza dell’inglese e principi di trasparenza e privacy.

Come inoltrare la domanda

La domanda per il concorso INPS per 248 assistenti informatici va presentata esclusivamente online tramite il portale InPA, autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Le candidature aprono il 29 dicembre 2025 alle 10:00 e scadono il 3 febbraio 2026 alle 23:59. È obbligatorio possedere una PEC personale per ricevere comunicazioni ufficiali dall’INPS.

Nella domanda occorre indicare dati anagrafici, requisiti generali, titolo di studio, eventuali disabilità o DSA (per cui inviare documentazione via PEC entro 15 giorni dalla scadenza), titoli che danno diritto a riserva o preferenza e una sola sede tra quelle indicate nel bando. Prima di inviare, verificare sempre il bando ufficiale sul portale InPA.