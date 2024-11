video suggerito

Banda armata svaligia sede Dhl a Piacenza, a fuoco camion rubati per scappare: caccia ai fuggitivi Incredibile colpo di una banda armata alla sede Dhl a Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza, nei pressi della località La Secca: i ladri hanno portato via materiale tecnologico dal valore ingente poi hanno incendiato camion rubati per scappare. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

73 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha dell'incredibile il colpo messo a segno questa notte da una banda organizzata presso la sede Dhl a Monticelli d'Ongina, in provincia di Piacenza, nei pressi della località La Secca. I ladri hanno portato via dai camion e dal magazzino materiale tecnologico per un valore ingente, non ancora stimato, ma che potrebbe valere milioni, dopo aver fatto irruzione con le armi nel piazzale della ditta.

Altri complici hanno attuato il piano per impedire l'arrivo delle forze dell'ordine, posteggiando auto e furgoni rubati di traverso lungo le vie di accesso alla zona, e incendiandoli. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per riportare sotto controllo la situazione. A terra anche chiodi a tre punte. I ladri sono poi fuggiti in direzione di Cremona e dell'autostrada. In corso le indagini dei carabinieri di Piacenza e Fiorenzuola per cercare di ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ad entrare in azione sarebbero stati tre gruppi distinti di ladri, una quindicina almeno, con due furgoni e auto. Un piano organizzato in ogni minimo dettaglio: avrebbero sfondato la barra d'ingresso alla strada carraia che conduce al deposito della logistica e minacciato con le armi le guardie giurate. Mentre alcuni dei malviventi neutralizzavano la vigilanza, gli altri hanno portato via per lo più materiale informatico, cellulari e tablet, che era presente nel magazzino. Altri avevano già bloccato le vie di accesso, con chiodi sparsi sull'asfalto e alcune auto date alle fiamme collocate sulle strade intorno. Sono poi fuggiti in direzione del casello autostradale facendo perdere le loro tracce.