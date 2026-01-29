Banche pronte a sospendere rate dei mutui in Calabria, Sardegna e Sicilia dopo il maltempo

Lo comunica l’associazione bancaria italiana (ABI) con una nota inviata a tutti gli istituti di credito in cui chiede di dare immediata e piena attuazione alla sospensione dei mutui appena saranno disponibili le ordinanze del Governo necessarie dopo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

Le banche italiane sono pronte a sospendere il pagamento delle rate dei mutui per i residenti delle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia colpiti dalla devastante ondata maltempo causata dalla ciclone Harry nei giorni scorsi che ha provocato ingenti danni per centinaia di milioni di euro. Lo comunica l'associazione bancaria italiana (ABi) con una nota inviata a tutti gli istituti di credito in cui chiede di dare immediata e piena attuazione al provvedimento appena saranno disponibili le ordinanze ministeriali e governative.

L'Abi ha invitato "le banche a dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui" nelle regioni colpite dal maltempo eccezionale nei giorni scorsi, "appena i provvedimenti e le ordinanze istituzionali" del governo "saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale" spiega infatti una nota dell'associazione bancaria.

L'annuncio fa riferimento alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per i territori colpiti dal maltempo proclamata dal Consiglio dei Ministri a inizio settimana in un'apposita riunione durante la quale è stata stanziata la somma complessiva di 100 milioni di euro per far fronte ai primi interventi.

"La Protezione Civile, attraverso apposite ordinanze, fornirà tutti i riferimenti per una piena applicazione della sospensione dei mutui. Proprio per assicurare dovunque tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, l’ABI ha sottoscritto uno specifico Protocollo di intesa con la Protezione Civile e le Associazioni dei consumatori" concludono dall'Associazione bancaria.

Lo stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna durerà 12 mesi ma è prorogabile per altri 12. I governatori delle tre regioni colpite, Roberto Occhiuto, Renato Schifani e Alessandra Todde, sono stati nominati commissari delegati "con ampi poteri di deroga" per la ricostruzione dei territori.

La stessa Abi nei giorni scorsi aveva segnalato che è stata prorogata per 12 mesi la misura di sospensione delle rate dei mutui anche per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori della Provincia di Pisa e di Livorno il 25 e 26 ottobre 2024.