Bambino di 4 anni aggredito da un pitbull all’esterno di un supermercato, finisce in ospedale È accaduto in Gran Bretagna, precisamente nella regione del West Midlands e, come riporta il Mirror che cita le testimonianze dei presenti, si è trattato di una scena piuttosto cruenta, al punto da parlare di un bambino “sbranato”. Ma la polizia chiarisce: “Il bambino è in ospedale per precauzione, ma non ha riportato infortuni gravi”.

A cura di Andrea Parrella

Un bambino di 4 anni è stato vittima di un'aggressione di un cane all'esterno di un supermercato, finendo per essere trasportato in ospedale. È accaduto in Gran Bretagna, precisamente nella regione del West Midlands e, come riporta il Mirror che cita le testimonianze dei presenti, si è trattato di una scena piuttosto cruenta, al punto da parlare di un bambino "sbranato".

L'aggressione del cane

Il bambino è stato attaccato da un pitbull di grande stazza la mattina dell'11 agosto, mentre si trovava all'esterno della struttura. I presenti affermano di aver visto il bambino correre verso il padre per trovare rifugio dall'attacco del cane, senza però riuscire ad evitarlo. L'animale, che stando a un commesso del supermercato che era tra i testimoni apparterebbe a un senzatetto spesso appostato all'esterno del supermercato. Coinvolto dalle autorità, l'uomo proprietario del cane ha negato la ricostruzione dell'aggressione, affermando che il cane – il cui nome è Donnie – avrebbe dato semplicemente una carezza al bambino.

Il bambino trasportato in ospedale, sta bene

Dopo l'aggressione il bambino è stato portato in ospedale per essere curato, ma la polizia locale conferma che le ferite riportate sono lievi e non compromettenti per la vita del bambino. Il sergente Robert Pritchard tranquillizza tutti spiegando che il bambino è stato portato in ospedale per precauzione, ma che le sue condizioni non sono preoccupanti: "È stato trasportato in ospedale, gli auguriamo di riprendersi presto". Il bambino avrebbe riportato dei segni di un morso dato dal cane all'altezza della gamba del bambino, ma il proprietario smentisce. Il cane gli è stato tuttavia sottratto dalle autorità: "hanno detto che me lo restituiranno in un paio di settimane, se si comporterà bene – spiega l'uomo interpellato dal Mirror – sono davvero molto dispiaciuto".