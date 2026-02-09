Bambino di 11 anni travolto da un’auto nel Torinese, soccorso e ricoverato in gravissime condizioni

Un bambino di 11 anni è stato investito da un’automobile ad Avigliana, nel Torinese. Il fatto è accaduto intorno alle 20 di oggi, lunedì 9 febbraio. Immediati i soccorsi, il minore è stato trasferito con l’elicottero e ricoverato in gravissime condizioni.

Immagine di repertorio.

Grave incidente stradale ad Avigliana, nel Torinese, dove un bambino di 11 anni è stato travolto da un'autovettura. A quanto si apprende, il fatto è accaduto intorno alle 20 di oggi, lunedì 9 febbraio, in via Moncenisio, all'altezza del civico 122, sulla strada statale 24, in zona Drubiaglio.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero con due ambulanze e l'elicottero del Servizio regionale di elisoccorso. L'incidente è avvenuto per cause ancora in fase di accertamento.

Dopo le prime cure prestate nel tratto di strada dove l'11enne è stato investito, è stato disposto il trasferimento del bambino con l'elicottero all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, si legge sui quotidiani locali.

Il minore è arrivato al nosocomio in codice rosso ed è stato ricoverato in gravissime condizioni per i traumi riportati. Sono ancora in corso gli accertamenti del caso. I rilievi per tentare di fare piena luce sull'accaduto e le indagini sono stati affidati ai Carabinieri della stazione di Avigliana e al Nucleo radiomobile della compagnia di Rivoli.

Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incidente. Secondo quanto riportato, l’automobilista che ha investito il ragazzo si è subito fermato per prestare soccorso e ha lanciato l'allarme, richiedendo l'intervento dei soccorsi, mentre alcuni abitanti della zona sono scesi in strada per capire cosa fosse successo.

In aggiornamento.