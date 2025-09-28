Bambini dell’asilo nido legati ai passeggini: due maestre sotto accusa a Todi, ci sono audio e video

Due maestre indagate per maltrattamenti nei confronti dei bambini dell’asilo nido nel quale lavoravano a Todi: avrebbero strattonato i bimbi e li avrebbero lasciati legati nei passeggini anche se piangevano. Una ventina i bimbi coinvolti.

Due insegnanti sono sotto accusa per dei maltrattamenti ai danni di alcuni bambini piccoli che frequentavano l’asilo nido in cui lavoravano a Todi, nella provincia di Perugia. I fatti risalgono al 2023 e al 2024 e le due maestre risultano adesso indagate per maltrattamenti: a entrambe è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla procura della Repubblica di Spoleto.

Avviso che, come riportano oggi le cronache locali, arriva dopo mesi di indagini eseguite dai carabinieri della compagnia di Todi. All’epoca dei fatti i bambini coinvolti nei presunti maltrattamenti, si parla di una ventina di alunni, avevano meno di tre anni. E ci sarebbero dei video e degli audio visionati dagli investigatori nel corso delle indagini: dagli accertamenti sarebbero emersi atteggiamenti bruschi nei confronti dei bambini all’asilo e non solo.

Bambini che in alcune occasioni sarebbero stati strattonati dai polsi e tenuti legati ai passeggini anche se piangevano, che venivano minacciati, girati verso il muro e sarebbe stata riscontrata anche una scarsa attenzione alla loro igiene. E ancora, sarebbero emersi nel corso delle indagini alcuni chiari episodi di violenza ai loro danni: per punire uno di loro, ad esempio, una maestra gli avrebbe sbattuto in testa uno zainetto e la stessa persona avrebbe sollevato di peso un bambino per scaraventarlo con impeto in un lettino.

Tra le altre cose, le due maestre sono anche accusate di aver “lasciato i bambini a dormire da soli nel passeggino, senza vigilanza, nel bagno o nel terrazzo”. Delle due una non lavora più da qualche mese mentre l’altra risulta ancora regolarmente in servizio.