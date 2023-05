Balaustra del balcone rimossa per lavori, Patrizia cade nel vuoto mentre stende i panni e muore La tragedia è avvenuta ieri a Silvi, in provincia di Teramo. Patrizia Bacelle, originaria delle Marche, era da sola in casa. Dopo un volo di quattro metri, è rimasta 4 ore sulla strada prima di essere soccorsa. Ma era troppo tardi.

A cura di Biagio Chiariello

Stava stendendo la biancheria sul balcone di casa che, pare, non avesse la balaustra alla quale appigliarsi. Per cause ancora da chiarire Patrizia Bacelle, 65 anni, da tempo residente a Silvi Marina (Teramo), è caduta facendo volo di di almeno quattro metri e sarebbe rimasta per terra per almeno 4 ore, prima del ritrovamento.

Un tragico incidente, almeno secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti del commissariato di Atri. Probabilmente la donna si sarebbe sporta troppo mentre tentava di coprire lo stendibiancheria con un telo di plastica sul balcone dell'appartamento al primo piano rialzato che, forse per via di lavori di ristrutturazione in corso, pare non avesse il parapetto alla quale appigliarsi.

I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio, 22 maggio, intorno alle 16 in contrada Pianacce. Patrizia era da sola in casa. Stando a quanto emerge dalle indagini condotte dagli agenti del commissariato di Atri e dalla polizia scientifica di Teramo sarebbe stata poi ritrovata dalla figlia del compagno e un’amica che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza medicalizzata del 118 di Atri e la Croce Rossa di Silvi. Vista la gravità delle condizioni della signora, i sanitari hanno richiesto l’ausilio dell’elisoccorso di Pescara. Ma proprio mentre il velivolo di soccorso stava arrivando la signora è deceduta.

Il Pm della Procura di Teramo, Silvia Scamurra, ha disposto l'ispezione cadaverica in attesa di decidere se effettuare l'autopsia. La prima ipotesi che è la 65enne possa aver avuto un malore che le ha fatto perdere l'equilibrio finendo per farla cadere nel vuoto. Un vicino di casa ha riferito che la balaustra del balcone da cui la donna è caduta era già stato tolta un’altra volta e poi re-installata.

Patrizia Bacelle, originaria di San Benedetto del Tronto nelle Marche, si era trasferita in Abruzzo dopo la separazione dal marito, lascia una figlia.