Avezzano, muore anziano lasciato 3 giorni in barella con malattia polmonare: procura apre inchiesta Secondo i familiari l’anziano sarebbe stato lasciato per ben tre giorni su una barella al pronto soccorso del nosocomio di Avezzano nonostante fosse affetto da una grave malattia.

A cura di Davide Falcioni

foto di repertorio

Pasquale Ranieri, 79enne di Avezzano, in provincia dell'Aquila, è morto alcuni giorni fa a causa di una grave patologia polmonare. Sul decesso dell'uomo, tuttavia, la Procura ha deciso di aprire un'inchiesta dopo un esposto presentato dai familiari. Secondo la denuncia, infatti, l'anziano sarebbe stato lasciato per ben tre giorni su una barella al pronto soccorso del nosocomio di Avezzano nonostante fosse affetto da una grave malattia. Solo successivamente, su insistenza del figlio, il èaziente sarebbe stato trasferito nel reparto di Geriatria dell'ospedale dove, dopo alcuni giorni, è morto. I familiari pretendono che vada fatta piena luce su quanto avvenuto ed hanno presentato una denuncia alla Procura di Avezzano con la richiesta dell'esame autoptico.

Come ricordato dalla figlia, gli ultimi giorni di Pasquale sono stati un calvario. "Dopo essere stato portato vigile in ospedale, mio padre è stato tenuto per tre giorni su una barella al pronto soccorso con una grave patologia polmonare e solo dopo le nostre insistenze è stato trasferito a Geriatria dove il giorno venti è morto. Non si capisce perché con quella patologia non è stato portato in terapia intensiva", ha raccontato la donna ad Abruzzolive.

Stando a quanto ricostruito dai parenti dell'anziano, l'accesso in pronto soccorso è avvenuto sabato scorso, 15 luglio, e fino al 18 l'uomo è rimasto in barella. "Come è morto nostro padre? La cartella clinica parla di arresto cardiaco, ma quali sono state le cause che hanno portato il cuore a fermarsi? E con un tempestivo soccorso, lui sarebbe ancora vivo?", si chiede la figlia.

E a chiederselo ora è anche la procura di Avezzano, che ha aperto un'inchiesta. Il corpo del 79enne è stato trasferito all'obitorio locale, in attesa che venga nominato il perito legale che si occuperà di svolgere l'esame autoptico. I risultati dell'autopsia consentiranno agli inquirenti di risalire alle effettive responsabilità del personale medico, se sussistenti. Dal canto suo, la direzione sanitaria del nosocomio ha già avviato un'indagine interna.