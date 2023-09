Aveva salutato un uomo. Ecco perché è stata bruciata viva e uccisa Anna Elisa Fontana La 48enne avrebbe rivolto un saluto a un conoscente nei pressi di un bar di Pantelleria. Onofrio Bronzolino, il suo compagno, avrebbe iniziato a inveire contro di lei per poi darle fuoco.

A cura di Davide Falcioni

Un saluto a un conoscente: è questo il movente che avrebbe spinto Onofrio Bronzolino, 52 anni, operaio edile palermitano, ad aggredire prima verbalmente poi fisicamente la compagna Anna Elisa Fontana, 48 anni, fino ad ucciderla dandole fuoco. La donna è morta oggi all'ospedale Civico di Palermo, dove era ricoverata in condizioni disperate e con ustioni nel 90 per cento del corpo.

Stando a quanto emerso dalle prime risultanze investigative la 48enne avrebbe rivolto un saluto a un conoscente nei pressi di un bar di Pantelleria. Onofrio Bronzolino avrebbe iniziato a inveire contro di lei. Poi, una volta arrivato a casa, avrebbe preso una tanica di benzina che teneva in magazzino gettando l'intero contenuto sulla compagna e dandole fuoco. La donna ha tentato di spegnere le fiamme facendosi una doccia. Ricoverata all'ospedale Civico di Palermo con ustioni gravissime, Anna Elisa è morta oggi.

Quanto a Bronzolino è stato fermato immediatamente dai carabinieri su decisione della Procura con l'accusa di tentato omicidio aggravato, che adesso diventa omicidio aggravato, e incendio doloso. Al momento si trova anche lui al Civico, piantonato dai carabinieri nel reparto del centro ustioni. Sull'episodio indagano i militari della stazione dell'isola e della Compagnia di Trapani.

I due si frequentavano da un paio di anni e da tempo convivevano nell'isola in un appartamento in via Maggiuluvedi. La quarantottenne, dipendente di una struttura alberghiera di Pantelleria è stata trasferita a bordo di un elicottero del 118 nell'ospedale Civico di Palermo dove oggi è morta nonostante le cure dei medici.

La morte di Annalisa Fontana, arriva a poche ore dall'annuncio dell'amministrazione di Pantelleria che ha organizzato una manifestazione pubblica contro la violenza sulle donne per mercoledì 27 settembre alle ore 20.30. Una marcia silenziosa per condannare “Un gesto di violenza estrema che ha sconvolto la comunità" e in generale la violenza sulle donne e alla quale tutti i cittadini sono invitati a partecipare con un indumento rosso.