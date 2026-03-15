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Automobilista fa un volo di 4 metri e piomba sottosopra sulla casa a Cortina: incastrato nella vettura, il video

L’incidente stradale nella mattinata di oggi a Cortina d’Ampezzo dove l’automobilista è rimasto incastrato nel mezzo capovolto e bloccato tra muro perimetrale e terreno.
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A cura di Antonio Palma
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Pauroso incidente stradale nella mattinata di oggi a Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno, dove un’auto ha sbandato improvvisamente uscendo di strada e facendo un volo di circa quattro metri prima di schiantarsi sottosopra su un’abitazione del posto. Nello schianto l’automobilista è rimasto ferito e incastrato nella vettura capovolta ed è stato necessario un delicato lavoro dei vigili del fuoco per liberarlo.

La spaventosa sequenza nella prima mattinata di oggi, domenica 15 marzo, poco dopo le ore 7.00, quando la vettura, per motivi ancora da chiarire, ha sbandato lungo un tratto innevato e in curva in via Pralongo abbattendo la recinzione esterna di una casa e schiantandosi contro l’edificio dopo un volo di quattro metri. L’automobilista è rimasto così incastrato nel mezzo capovolto e bloccato tra muro perimetrale e terreno.

Dopo l’allarme, sul posto sono accorsi i pompieri con una squadra del distaccamento di Cortina che si è subito messa al lavoro per liberare l’uomo. Con tutte le cautele del caso, i soccorritori hanno provveduto a estrarlo dall'abitacolo e ad affidarlo alle cure del personale sanitario del Suem 118 che nel frattempo era già arrivato sul posto in ambulanza. Il conducente del mezzo e unico occupante della vettura è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe grave.

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I Vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l’area provvedendo ad accertare l’assenza di perdite di liquidi e danni strutturali alla casa prima di procedere con la rimozione del mezzo incidentato. Per poterlo spostare è stato necessario l’ausilio dell’autogru degli stessi pompieri che ha agganciato la vettura issandola di nuovo in strada.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per i rilievi del caso che serviranno ad accertare la dinamica del sinistro stradale. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un’uscita di strada autonoma che non ha coinvolto altri mezzi.

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